Bayern leva Man City a acelerar renovação com Sané

Ingleses pretendem fazer uma rodada final de negociações pelo novo vínculo do atacante, mas já pensam em João Félix, do Benfica

O interesse público do de Munique em Leroy Sané deixou mesmo o com a pulga atrás da orelha. O clube inglês, que não tinha pressa em tratar da renovação com o atacante alemão, agora deve fazer da renovação do jogador sua prioridade antes da abertura da janela de transferências, em julho.

As negociações pelo novo vínculo se estendem há cerca de um ano, ainda que o jogador de 23 anos tenha contrato válido até a metade de 2021, ou seja, por mais duas temporadas ao menos. No entanto, Goal pôde apurar que os Citizens voltarão com tudo por um novo acordo, agora que os Bávaros parecem determinados a levar o ex- de volta à .

O Bayern acena com uma proposta de até 80 milhões de euros (R$ 360 mi) como teto para investir em um único jogador quando o mercado reabrir, enquanto o City até admite negociar Sané nesta janela caso não consiga fechar a renovação - mas apenas por uma oferta de, no mínimo, 100 milhões (mais de R$ 430 mi) chegue à mesa.

No entanto, o estafe de Sané já vem demonstrando certa impaciência com o clube de Manchester, pela demora na negociação dos termos do novo contrato. Inclusive, as notícias do interesse do Bayern teriam sido vazadas justamente para forçar uma nova rodada de tratativas pela renovação.

Caso Sané venha realmente a ser negociado, o já tem seu alvo preferencial: o garoto João Félix, do , uma das grandes revelações do futebol europeu na atualidade. O português de 19 anos chegaria até com certa bagagem, já que foi convocado para a fase final da Liga das Nações da UEFA, agora em junho.