Bayern tenta tirar Sané do City e fazer dele o 12º jogador mais caro da história

Jogador do Manchester City teve menos oportunidades na atual temporada e pode ser o substituto de Franck Ribéry

A passagem de Leroy Sané no pode estar perto do fim. Isso porque, de acordo com o The Guardian, o de Munique tem o atacante de 23 anos como alvo prioritário no mercado.

Os bávaros farão uma proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) pelo jogador. O CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge confirmou o interesse do clube e disse que tentará a contratação do jovem alemão. Com isso, ele seria o 12º jogador mais caro da história.

"Nós vamos tentar [contratar Sané]. Mas eu não posso prometer que dará certo. Nós já tínhamos a ideia de contratá-lo quando ele estava no . Mas naquela época não podíamos garantir um lugar para ele como titular porque Ribéry e Robben ainda estavam no auge há três anos", falou Rummenigge.

Sané chegou do Schalke 04 em 2016, na primeira temporada de Pep Guardiola no comando do Manchester City. Nos 133 jogos que fez pelos citzens, ele marcou 39 gols e deu 45 assistências.