Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e informações da Bundesliga 21/22

O Bayern de Munique pode conquistar o seu décimo título consecutivo do Campeonato Alemão justamente contra o rival Borussia Dortmund. O clássico será disputado neste sábado (23), às 13h30 (de Brasília), no Allianz Arena, pela 31ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Onefootball, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Borussia Dortmund DATA Sábado, 23 de abril de 2022 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e o Onefootball, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (23), no Allianz Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da eliminação na Champions League, o Bayern de Munique deu um passo muito importante para adicionar mais um troféu da Bundesliga em sua galeria ao vencer o Arminia por 3 a 0. Com o triunfo na última rodada, os bávaros avançaram para 72 pontos (23 vitórias, três empates e quatro derrotas), e conservou a vantagem de nove pontos para o Borussia Dortmund, segundo colocado.

Para conquistar o título, o Bayern precisa vencer o clássico deste sábado. Tarefa que não tem sido difícil para a equipe de Munique, uma vez que não perde para o rival há três anos, - a última derrota ocorreu em agosto de 2019, por 2 a 0 - e há cinco cinco anos desde que foi derrotado em casa - o Dortmund venceu em abril de 2017, por 3 a 2.

Do outro lado, o Borussia Dortmund para levar o título, além de vencer todos os qutro jogos que restam, terá que torcer para o Bayern não marcar mais do que dois pontos nas rodadas a seguir.

Com Com 63 pontos (20 vitórias, três empates e sete derrotas), o aurinegro tem como principal meta confirmar a sua classificação para a próxima edição da Champions League.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 1 Villareal Champions League 12 de abril de 2022 Arminia 0 x 3 Bayern de Munique Bundesliga 17 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Mainz 05 x Bayern de Munique Bundesliga 30 de abril de 2022 10h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Stuttgart Bundesliga 8 de maio de 2022 12h30 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Sttutgart 0 x 2 Borussia Bundesliga 8 de abril de 2022 Borussia 6 x 1 Wolfsburg Bundesliga 16 de abril de 2022

Próximas partidas