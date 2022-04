Técnico do Bayern revela 450 ameaças de morte após eliminação para o Villarreal

O Bayern acabou derrotado no agregado das quartas da Champions League para o Villarreal, da Espanha, tido como a menor das potências nesta fase do torneio. A situação gerou irritação na torcida alemã, que ameaçou o técnico Julian Nagelsmann e seus familiares em 450 vezes, como revelou o treinador.

A partida que levou às mensagens recebidas por Nagelsmann aconteceu na última terça-feira (12), quando o Bayern não conseguiu reverter o placar e somou um 2 a 1 nos dois duelos contra o Submarino Amarelo. O primeiro, uma vitória por 1 a 0 dos espanhóis e, nesta semana, um empate por 1 a 1 na Allianz Arena.

Nagelsmann admitiu, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), que merecia ouvir críticas após o mal resultado, mas não esperava tantas ameaças em sua rede social: "Eu lido bem com as críticas, mas a situação é diferente quando recebe 450 ameaças de morte no Instagram. Até contra minha mãe, que nada tem a ver com isso. Felizmente, não leio todas”.

“Você tem que enfrentar críticas quando é eliminado em um confronto que é considerado favorito, e quando não atinge seus objetivos em duas das três competições que se propõe a ganhar. Mas algumas pessoas perdem toda a noção quando desligam a televisão e ficam completamente malucas. Elas ainda acham que estão certas. É uma coisa bizarra”, finalizou o treinador.

O próximo confronto do Bayern está marcado para domingo (17), quando encontra o Arminia Bielefeld em duelo válido pelo Campeonato Alemão, do qual é líder absoluto, a frente por quase dez pontos do Borussia Dortmund, segundo colocado.