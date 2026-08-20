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Bayern de Munique, rumores: suspeita de toupeira em torno de Nils Schmadtke

No contexto dos rumores sobre uma possível saída do chefe de scouting Nils Schmadtke, o Sport1 citou outros supostos bastidores.

Segundo a publicação, dirigentes do recordista alemão o responsabilizariam pelo fato de planejamentos de elenco do clube chegarem repetidamente ao público. A suspeita de que seria a toupeira agora pode custar o emprego a Schmadtke.

À margem do amistoso contra o 1. FC Heidenheim (4 a 2), Max Eberl ainda havia desmentido as citadas informações sobre uma separação. "Não posso confirmar isso. Nils ainda tem mais um ano de contrato, assim como eu", disse o diretor esportivo. Antes, o TZ havia informado que o Bayern de Munique queria se separar de Schmadtke e substituí-lo por Christopher Vivell.

Schmadtke havia se transferido para Munique em 2024 por iniciativa de Eberl; os dois já se conhecem bem dos tempos em comum no Borussia Mönchengladbach. Na reportagem, porém, dizia-se apenas que seu estilo de liderança não seria bem recebido internamente. Vários olheiros também já teriam deixado o clube por esse motivo. Supostamente, uma saída de Schmadtke seria até uma condição para uma renovação de contrato de Eberl para além de 2027.

"Quando se trata de pessoas, sempre se pode falar sobre a qualidade do trabalho", destacou Eberl, antes de prosseguir: "Mas o que está acontecendo aqui agora, toda essa onda que está surgindo, sinceramente acho demais. Ainda devemos levar em consideração que estamos falando de pessoas. Se ele vai continuar no Bayern ou não: não deveríamos difamar pessoas. Isso está um touch too much para mim, o que está sendo escrito sobre Nils Schmadtke."

Atualmente, Vivell ainda tem contrato com o Manchester United como chefe de scouting, válido até 2027. Antes, ele atuou como diretor técnico do Chelsea. Na Bundesliga, também já trabalhou no RB Leipzig e no Hoffenheim.

imago / fohlenfoto

Bayern de Munique, notícia: Max Eberl pede a Bola de Ouro para Harry Kane

Após a entrega da Chuteira de Ouro na quarta-feira, em que Harry Kane foi homenageado com o cobiçado troféu como melhor artilheiro da Europa, o diretor esportivo Max Eberl fez uma grande elogio ao atacante-modelo do Bayern de Munique e também pediu a Bola de Ouro para ele.

"Claro que contrataram Harry Kane como artilheiro, e claro que principalmente pelos gols que ele já havia marcado no Tottenham. Esses gols também eram desejados aqui, e foi isso que ele fez", disse Eberl à margem da cerimônia no museu da Allianz Arena. Desde sua chegada, Kane "simplesmente tem feito algo extraordinário. Muitas vezes é destacado o quão importante ele é. Não só na área, mas ele também é um jogador que aparece em muitos outros lugares do campo. Que lidera. Para mim, ele é um role model de como um jogador de futebol deve ser".

Kane é "faminto por sucesso, embora já tenha uma certa idade", e se sacrifica pela equipe. "E isso também fora de campo", acrescentou Eberl, ao recordar um momento depois da derrota por 4 a 1 para o Barcelona, em outubro de 2024. Na ocasião, o técnico Vincent Kompany havia pedido aos jogadores que dissessem algo sobre a goleada sofrida. "E então um Harry Kane se levanta e diz o que pensa! Ele não atacou ninguém, apenas resumiu com precisão o que era necessário para nós naquela temporada. Isso me impressionou profundamente. Ele vive isso todos os dias. E, nesse sentido, para mim não há praticamente dúvida de que ele tem de ganhar a Bola de Ouro, porque simplesmente representa o jogador de futebol perfeito."

Na temporada passada, Kane marcou 61 gols em 51 jogos oficiais em todas as competições. No total, o inglês soma 146 gols em 147 partidas com a camisa do Bayern. As chances de conquistar a Bola de Ouro, por sua vez, não são ruins, embora Kane não tenha vencido nem a Liga dos Campeões com o Bayern nem a Copa do Mundo com a Inglaterra.

Os maiores concorrentes são vistos como Rodri, que se transferiu para o Barcelona, já eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, e seu compatriota espanhol Lamine Yamal. Também são atribuídas chances ao trio Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia e ao atual detentor do título Ousmane Dembele, do PSG, vencedor da Liga dos Campeões.

Kane se transferiu para Munique em 2023 vindo do Tottenham Hotspur por cerca de 100 milhões de euros. Seu contrato termina no próximo verão. Segundo Kane, as conversas sobre uma renovação devem começar "esta ou na próxima semana". Ambos os lados estariam "tranquilos". Está claro: o Bayern quer muito manter o inglês. "Foi a melhor transferência que já fizemos", disse recentemente o presidente de honra Uli Hoeneß. Kane está "no Bayern de Munique em uma linha com lendas do ataque como Gerd Müller ou Karl-Heinz Rummenigge", elogiou o presidente Herbert Hainer.

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Bayern de Munique, rumor: Ismael Saibari provavelmente será oficialmente despedido pelo PSV Eindhoven

No dia seguinte à Franz Beckenbauer Supercup contra o BVB, o reforço Ismael Saibari aparentemente fará uma visita muito especial ao seu ex-clube PSV Eindhoven.

Como informa o Eindhovens Dagblad, da Holanda, Saibari será oficialmente despedido na partida de liga do PSV contra o FC Groningen, incluindo uma volta de honra antes do início do jogo.

Saibari se transferiu em 2020 da base do KRC Genk para o PSV. Depois de dois anos na equipe reserva, subiu para o time principal e disputou ao todo 142 jogos oficiais por Eindhoven. Neles, marcou 42 gols e deu 29 assistências, antes de convencer na Copa do Mundo com três gols pela seleção marroquina.

O Bayern de Munique teria colocado na mesa 50 milhões de euros, mais cinco milhões de euros em possíveis bônus, por Saibari. Contra o Borussia Dortmund, ele pode fazer sua estreia oficial.

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