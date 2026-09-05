Bayern de Munique é completamente surpreendido pelo aguerrido Schalke 04

O Bayern de Munique não conseguiu vencer o Schalke 04 neste sábado. O time promovido mostrou uma grande disposição de luta em casa e conseguiu segurar as estrelas do Bayern no 0 a 0. Ismael Saibari começou entre os titulares, mas não conseguiu fazer a diferença.
O primeiro tempo não foi recheado de grandes momentos. O Bayern teve o domínio, criou chances com Alphonso Davies (tirou tinta da trave), Nathaniel Brown (grande defesa de Loris Karius) e Saibari (por cima), mas não conseguiu marcar.
Do outro lado, Adil Aouchiche esteve perto de abrir o placar, mas sua cobrança de falta foi tirada do ângulo com categoria por Manuel Neuer. Nos acréscimos do primeiro tempo, Luis Díaz esteve ainda mais perto do gol quando saiu cara a cara com Karius, mas pegou muito mal na bola.
O Bayern precisava aumentar o ritmo e, para isso, o técnico Vincent Kompany recorreu à ajuda de algumas estrelas. Harry Kane entrou já no intervalo e, após quase 15 minutos do segundo tempo, Michael Olise e Jamal Musiala também entraram em campo. Isso significou o fim de jogo para Saibari, que não conseguiu deixar sua marca o suficiente.
Essas mudanças fizeram com que o Bayern passasse a jogar ainda mais no campo do Schalke, mas a defesa da equipe da casa esteve muito sólida. Assim, o Schalke segurou com mérito o 0 a 0, para frustração do der Rekordmeister. Foi, portanto, o primeiro ponto do Schalke, enquanto o Bayern tem quatro pontos após duas partidas.