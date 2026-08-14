A transferência do português João Palhinha, meio-campista do Bayern de Munique, para o Aston Villa foi encerrada, depois de as negociações entre os dois clubes emperrarem por causa da divergência sobre o valor exigido para concretizar o negócio.

De acordo com o jornal alemão «Bild», o Aston Villa estava interessado em contratar Palhinha, mas a diferença entre as exigências financeiras do Bayern de Munique e a avaliação do clube inglês sobre o jogador impediu que se chegasse a um acordo.

O Bayern de Munique busca se desfazer de Palhinha durante a janela de transferências de verão, apesar de o meio-campista português ter contrato com o clube bávaro até 2028, depois de ter sido excluído dos planos da equipe para a nova temporada.

O Bayern deseja receber um valor entre 25 e 30 milhões de euros para abrir mão dos serviços do jogador, cifra considerada altíssima pelo Aston Villa.

Além disso, as duas partes não conseguiram chegar a uma fórmula adequada quanto à possibilidade de transferir Palhinha por empréstimo com uma cláusula de opção de compra.

Eberl define a posição do Aston Villa

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, havia confirmado na sexta-feira a impossibilidade da transferência de Palhinha para o Aston Villa, indicando que as negociações não chegaram a um estágio que permitisse concretizar o negócio.

Eberl disse: «Li que o Aston Villa entrou em contato conosco por causa do João, e isso é verdade. Mas não vamos chegar a um acordo com o Aston Villa. Simplesmente não vai dar certo, porque não estamos em uma situação que nos obrigue a atender a todas as exigências dos outros. Há uma situação geral, e três partes precisam chegar a um acordo».

E acrescentou: «O mercado de transferências é diferente depois da Copa do Mundo do que o habitual, mas não é menos incerto. Ainda temos cerca de duas semanas e meia pela frente, e comunicamos com muita clareza desde o início, interna e externamente, a respeito da situação».

Apesar das recentes declarações de Palhinha, nas quais afirmou seu desejo de permanecer no Bayern de Munique, o jogador e seus assessores continuam a ouvir as propostas apresentadas a ele, prevendo sua saída do clube bávaro no período que se aproxima.

Palhinha procura uma proposta que lhe garanta um projeto esportivo adequado, além dos aspectos financeiros e pessoais, diante de sua ausência dos planos do Bayern para a nova temporada.

Newcastle e Benfica no radar

Segundo a «Bild», o interesse dos clubes em Palhinha não se restringe ao Aston Villa, já que tanto o inglês Newcastle United quanto o português Benfica manifestaram o desejo de contratar o meio-campista.

Mas as exigências financeiras do Bayern de Munique representam o mesmo obstáculo diante dos clubes interessados, o que faz com que a saída do jogador da equipe bávara dependa da apresentação de uma proposta que satisfaça a diretoria do clube.

No mesmo contexto, as negociações para a saída da dupla Sacha Boey e Bryan Zaragoza não registraram nenhum avanço digno de nota, deixando o trio fora dos planos do Bayern de Munique para a nova temporada.

Eberl disse: «Infelizmente, ainda não há acordo entre as três partes a respeito desses três jogadores».

Com isso, o futuro de Palhinha, Boey e Zaragoza segue em suspenso até o momento, à espera de um acordo que permita ao Bayern de Munique encerrar o caso do trio durante a janela de transferências de verão.