Basel segura ex-Palmeiras Arthur Cabral, mesmo com assédio de alemães e belgas

Clube suíço manteve pedida de 15 milhões de euros e não liberou o atacante de 23 anos no mercado da bola, mesmo com ofertas de Hertha e Royal Antwerp

Arthur Cabral permanecerá no Basel, da Suíça, ao menos até o fim de 2021. Os interessados em contar com o jogador, Hertha Berlin e Royal Antwerp, não alcançaram a exigência dos suíços de 15 milhões de euros (R$ 91,7 milhões na cotação atual), e o jogador permanecerá no clube nesta temporada.

A maior proposta recebida pelo Basel foi do Royal Antwerp, da Bélgica. O clube chegou a propor 12 milhões de euros (R$ 73,4 milhões). Os números, contudo, não agradaram. O próprio jogador não estava disposto a deixar o futebol suíço para defender um clube de um escalão inferior da Europa neste momento.

A intenção do estafe de Arthur Cabral é negociá-lo com um clube de primeiro escalão da Europa a partir da próxima janela de transferências. Os empresários do brasileiro creem que será benéfico esperar uma oferta de um país com mais tradição no esporte. O desejo é que ele se transfira para a Premier League, mesmo que não haja interessados atualmente.

Além do pensamento do estafe do atleta, outro ponto inviabilizou a sua saída: a exigência do Basel de receber os 15 milhões de euros pela negociação. O desejo dos suíços é por causa da valorização de Arthur Cabral. Contratado por 4,4 milhões de euros (R$ 26,7 milhões à época), o atleta se destaca em sua passagem pela Suíça. Nesta temporada, ele já soma 15 gols e duas assistências em 11 partidas disputadas.

Em 2019/2020, sua estreia na Europa, somou 18 gols e quatro assistências em 39 jogos. Na temporada seguinte, foram 36 compromissos, com 20 bolas na rede e três passes para os companheiros marcarem.

Arthur Cabral tem um salário considerado baixo para os padrões do futebol europeu. O atacante recebe R$ 2,1 milhões por ano em seu contrato com o Basel atualmente. O compromisso do atleta no clube se encerra em 30 de junho de 2023.