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Bas SibumImago
Wessel Antes

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Bas Sibum, demitido do Heracles, assinará em breve com um grande clube holandês

Mercado da bola
PSV
B. Sibum

Peter Bosz vai receber Bas Sibum como novo assistente técnico do PSV. A notícia foi divulgada pelo jornalista especializado em transferências Mounir Boualin nesta terça-feira.

Sibum, de 43 anos, é um dos principais candidatos para substituir Ibrahim Afellay na comissão técnica do time de Eindhoven.

Afellay, de 40 anos, deixou o PSV em maio, após apenas cinco meses no clube. Sibum deve completar novamente a comissão técnica de Bosz.

Segundo Boualin, as negociações entre o PSV e Sibum estão ocorrendo em boa harmonia. “Se os detalhes forem acertados, ele parece que vai se tornar o novo braço direito de Bosz.”

Sibum foi técnico principal do Roda JC nas temporadas 2023/2024 e 2024/2025. Em seguida, o técnico de Drenthe teve a chance de tentar a sorte na Eredivisie com o Heracles.

Em Almelo, porém, as coisas deram errado logo no início da última temporada. Sibum foi demitido no final de outubro.

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