Bas Sibum, demitido do Heracles, assinará em breve com um grande clube holandês

Peter Bosz vai receber Bas Sibum como novo assistente técnico do PSV. A notícia foi divulgada pelo jornalista especializado em transferências Mounir Boualin nesta terça-feira.

Sibum, de 43 anos, é um dos principais candidatos para substituir Ibrahim Afellay na comissão técnica do time de Eindhoven.

Afellay, de 40 anos, deixou o PSV em maio, após apenas cinco meses no clube. Sibum deve completar novamente a comissão técnica de Bosz.

Segundo Boualin, as negociações entre o PSV e Sibum estão ocorrendo em boa harmonia. “Se os detalhes forem acertados, ele parece que vai se tornar o novo braço direito de Bosz.”

Sibum foi técnico principal do Roda JC nas temporadas 2023/2024 e 2024/2025. Em seguida, o técnico de Drenthe teve a chance de tentar a sorte na Eredivisie com o Heracles.

Em Almelo, porém, as coisas deram errado logo no início da última temporada. Sibum foi demitido no final de outubro.