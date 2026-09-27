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Barthez deixa sua marca rapidamente com a seleção da França

M. Maignan
F. Barthez
Bélgica x França
Bélgica
França
Liga das Nações A
França x Itália
Itália
França
Bélgica
Itália

Maignan diante de um goleiro de outro tipo

Mike Maignan não precisou de muito tempo para se adaptar ao novo treinador de goleiros da seleção francesa. O experiente goleiro francês se viu diante de uma experiência diferente com Fabien Barthez, que iniciou sua nova função após ingressar na comissão técnica de Zinedine Zidane.

Normalmente, a relação entre o treinador e seus jogadores recebe maior atenção, mas o trabalho entre o goleiro e seu treinador carrega uma particularidade diferente, dada a natureza da posição e sua necessidade de treinamento diário, comunicação constante e confiança mútua.

Hugo Lloris e Mike Maignan estavam acostumados a trabalhar com Franck Raviot, que comandou o treinamento dos goleiros da seleção francesa durante 16 anos, antes do fim da era Didier Deschamps neste verão, conforme informou o site "Foot Mercato" francês.

Com Zidane assumindo o comando da seleção francesa, ele decidiu recorrer a Fabien Barthez para o cargo de treinador de goleiros, em uma nova experiência para o ex-goleiro, que começou nesta semana a trabalhar diretamente com Maignan.



Segundo o jornal francês "L'Équipe", o goleiro do Milan demonstrou rapidamente sua admiração pelo estilo de Barthez e pela sua forma de trabalhar, durante os treinos e as sessões particulares que os reuniram.

E parece que essa sintonia se refletiu rapidamente no desempenho de Maignan, que fez diante da Turquia, na sexta-feira, uma de suas melhores partidas com a seleção francesa nos últimos meses, contribuindo para a vitória por dois a zero.

Agora, Maignan terá pela frente um novo teste, quando a seleção francesa enfrentar a Bélgica na segunda-feira, na tentativa de confirmar o nível que apresentou diante da Turquia e provar que sua nova relação com Barthez começou a dar frutos rapidamente.

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