Barthez deixa sua marca rapidamente com a seleção da França

Mike Maignan não precisou de muito tempo para se adaptar ao novo treinador de goleiros da seleção francesa. O experiente goleiro francês se viu diante de uma experiência diferente com Fabien Barthez, que iniciou sua nova função após ingressar na comissão técnica de Zinedine Zidane.

Normalmente, a relação entre o treinador e seus jogadores recebe maior atenção, mas o trabalho entre o goleiro e seu treinador carrega uma particularidade diferente, dada a natureza da posição e sua necessidade de treinamento diário, comunicação constante e confiança mútua.

Hugo Lloris e Mike Maignan estavam acostumados a trabalhar com Franck Raviot, que comandou o treinamento dos goleiros da seleção francesa durante 16 anos, antes do fim da era Didier Deschamps neste verão, conforme informou o site "Foot Mercato" francês.

Com Zidane assumindo o comando da seleção francesa, ele decidiu recorrer a Fabien Barthez para o cargo de treinador de goleiros, em uma nova experiência para o ex-goleiro, que começou nesta semana a trabalhar diretamente com Maignan.









Segundo o jornal francês "L'Équipe", o goleiro do Milan demonstrou rapidamente sua admiração pelo estilo de Barthez e pela sua forma de trabalhar, durante os treinos e as sessões particulares que os reuniram.

E parece que essa sintonia se refletiu rapidamente no desempenho de Maignan, que fez diante da Turquia, na sexta-feira, uma de suas melhores partidas com a seleção francesa nos últimos meses, contribuindo para a vitória por dois a zero.

Agora, Maignan terá pela frente um novo teste, quando a seleção francesa enfrentar a Bélgica na segunda-feira, na tentativa de confirmar o nível que apresentou diante da Turquia e provar que sua nova relação com Barthez começou a dar frutos rapidamente.