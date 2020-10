Barcelona x Real Madrid: quando será disputado o primeiro El Clásico da temporada?

Duelo entre catalães e merengues está chegando; saiba quando os rivais entram em campo

O primeiro El Clásico da temporada 2020/21 está chegando. e , que não se encontram desde antes da paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, se enfrentam em breve: dia 24 de outubro. Aqui na Goal, você poderá acompanhar o duelo em tempo real.

LaLiga sabe que este é um dos jogos da competição que chama a atenção do mundo todo e, por isso, marcou o duelo para um horário que boa parte do mundo poderá assistir: 16h da . Aqui no , será às 11h de Brasília.

JOGO Barcelona x Real Madrid DATA Sábado, 24 de outubro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 11h (de Brasília)

Barcelona e Real Madrid duelarão no Camp Nou pela sétima rodada de LaLiga após um bom início de campanha na temporada. Com quatro jogos, o time de Zidane lidera a competição com 10 pontos. Já os comandados por Koeman estão em quinto, com sete pontos em três partidas. Ambos seguem invictos.

Vale lembrar que tanto blaugranas quanto merengues estão com jogos a menos na competição - devido a participação das equipes na Liga dos Campeões. O Barça teve seus dois primeiros jogos na competição adiada, enquanto que o Real ainda deve realizar o jogo da primeira data de jogos.

O último confronto entre os maiores rivais da Espanha foi no dia 1º de março, dias antes do futebol espanhol ser paralizado pelo coronavírus. Com brilho de Vinícius Júnior, o Real Madrid venceu o duelo por 2 a 0. O atacante brasileiro, inclusive, está em boa fase no time do Santiago Bernabéu.

Do outro lado do confronto, os catalães querem voltar a vencer os merengues. A última vitória do Barcelona contra o time da capital espanhola foi em março de 2019, quando Rakitic fez o único gol do jogo.