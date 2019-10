Barcelona x Real Madrid pode sair do Camp Nou devido a manifestações

Com a tensão que se vive na Catalunha, LaLiga pensa em realizar o jogo no Santiago Bernabéu

O clássico espanhol entre e pode ter o mando invertido. Por conta das manifestações e da tensão na região da Catalunha, após a prisão de diversos líderes separatistas, LaLiga cogita tirar o jogo do Camp Nou e colocá-lo no Santiago Bernabéu, para se evitar maiores problemas.

Fontes ligadas à LaLiga confirmaram o pedido de mudança. A partida estava inicialmente marcada para o dia 26 de outubro, às 08h (horário de Brasília). Agora, um comitê da Federação Espanhola pedirá alegações aos dois clubes e tomará uma decisão em breve.

Em caso de confirmação da mudança de sede deste clássico, o jogo do segundo turno do campeonato espanhol, que está marcado para o final de semana do dia 1 de março de 2020, será jogado no Camp Nou.

Os dois clubes não dão como certa a mudança, e preferem esperar uma decisão da Federação. Barcelona e Real Madrid tem até a próxima segunda-feira para apresentarem seus pontos e uma decisão final deve ser tomada somente no dia 23.

Os protestos em Barcelona causaram uma situação curiosa com Rakitic. O meio-campista voltava para a cidade após defender a na data Fifa, mas com os protestos realizados no Aeroporto de El-Prat (que resultaram em cancelamento de mais de 100 voos), o jogador teve que deixar o local a pé.