Barcelona x Villarreal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Barcelona e Villarreal se enfrentam neste sábado (28), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Barcelona chega para a partida como grande líder da competição com 61 pontos, um à frente do Real Madrid. Na última rodada, a equipe de Hansi Flick bateu o Levante, sem dificuldades, por 3 a 0. Os catalães querem a vitória para aumentar sua vantagem na liderança e também ganhar moral para a partida de volta da semifinal da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid.

Já o Villarreal vem de duas vitórias seguidas, contra o Valencia e o Levante. Esses resultados colocaram o time na terceira colocação do Campeonato Espanhol com 51 pontos. A equipe quer somar mais três pontos para seguir entre os quatro melhores da competição e conquistar uma vaga para a Champions League.

Mesmo com o favoritismo do Barcelona, o jogo promete ser muito equilibrado, já que os mandantes costumam levar gols em suas partidas.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e João Cancelo; De Jong, Pedri e Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga e Sergi Cardona; Buchanan, Pape Gueye, Santi Comesaña e Alberto Moleiro; Pépé e Mikautadze. Técnico: Marcelino.

Desfalques

Barcelona

Gavi e Christensen seguem de fora por lesão, enquanto Gerard Martín está suspenso.

Villarreal

Os lesionados Logan Costa, Kambwala, Foyth, Pau Cabanes e Gerard Moreno ficam de fora.

Quando é?

Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026

sábado, 28 de fevereiro de 2026 Horário: 12h15 (de Brasília)

12h15 (de Brasília) Local: Camp Nou - Barcelona, Espanha

