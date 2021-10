Barcelona vê Camp Nou "vazio" e já não encanta sua torcida

Estádio do Barça tinha pouco mais de um terço de sua capacidade no empate entre os donos da casa e o Alavés

Mesmo antes da saída de Lionel Messi do Barcelona, o clube catalão já vivia momentos de fragilidade e desencanto. Após a saída do principal jogador da história culé, observa-se um vazio, não apenas no time dentro das quatro linhas, mas, principalmente, nas arquibancadas. O mau momento do Barça parece ter afugentado o seu torcedor das cadeiras do Camp Nou. Os 'poucos' que foram, ainda viram Sergio Aguero sair no primeiro tempo e ir direto ao hospital.

No sábado (30), o Barça entrou em campo pela primeira vez após a demissão de Ronald Koeman. Sob a batuta do interino Sergi Barjuan, o Barcelona empatou com o Deportivo Alavés, em 1 a 1. Nas arquibancadas, apenas 37 mil espectadores acompanharam ao duelo que manteve o time catalão na nona posição de La Liga.

A capacidade do Camp Nou é de exatamente 99.354 espectadores e se só 37 mil estavam presentes, o estádio do Barça operou no sábado com 37,2% de sua capacidade total. Algo inimaginável em anos anteriores para um jogo ao final de semana em temporada regular por La Liga.

Estatisticamente, o jogo do Barcelona não foi ruim. Com 79% de posse de bola, 16 finalizações, sendo cinco no alvo e praticamente quatro vezes mais passes do que o adversário (811 x 212), ainda assim a equipe que vive em reformulação não conseguiu liquidar os três pontos.

Em contraste está o arquirrival Real Madrid, que faz uma campanha sólida e é líder do certame, agora com oito pontos de diferença para o Barça. O campeonato ainda está na 11ª das 38 rodadas, mas a situação dos culés já é difícil tanto no torneio nacional, quanto na Champions League.

Na Liga dos Campeões, inclusive, o jogo contra o Bayern de Munique contou com 39 mil pessoas no estádio. O diferencial, porém, é que naquela ocasião, apenas 40% dos ingressos estavam liberados para venda, por conta da pandemia. No duelo de ontem, 100% dos ingressos foram colocados à venda e o número foi ainda menor.

O próximo compromisso do Barcelona é contra o Dínamo de Kiev, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O duelo acontece na terça-feira (2), no estádio Olímpico de Kiev.