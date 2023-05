Barcelona x Real Sociedad ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da La Liga

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar na TV

Barcelona e Real Sociedad se enfrentam neste sábado (20), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada.

O Barcelona já é o campeão de La Liga de forma antecipada. A conquista foi confirmada na última rodada, com a vitória sobre o Espanyol, fora de casa - este será o reencontro do time com a torcida desde a confirmação do título.

Já a Real Sociedad, quarta colocada, segue na briga por uma vaga na Liga dos Campeões da temporada que vem. São cinco pontos de vantagem em relação ao Villarreal, primeiro time fora da zona de classificação.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, De Jong; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Kubo, Zubimendi, Merino, Oyarzabal; D Silva; Sorloth.

Desfalques

Barcelona

Gavi, que levou o terceiro cartão amarelo, está suspenso da partida.

Real Sociedad

Lesionados, Brais Mendez, Umar Sadiq e Martin Merquelanz são baixas para o jogo.

Quando é?