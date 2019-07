Barcelona para 2019/2020: reforços, saídas e elenco completo

Disputando novamente Santander e a UEFA , além das Copas espanholas, o inicia os seus preparativos para a temporada 2019/20.

Após conquistar mais um Campeonato Espanhol, o Barça volta suas atenções para a Champions League, título que não conquista desde a temporada 2014/15.

Desta forma, a Goal preparou um resumo com tudo o que vem acontecendo no Camp Nou. Confira!

O goleiro Neto, ex-Valência, assinou um contrato de cinco anos com o Barcelona. O jogador de 29 anos chega com uma cláusula de rescisão de 200 milhões de euros.

O brasileiro Emerson também foi anunciado pelo clube catalão. O ex-lateral do assinou um contrato válido até junho de 2024, por 12 milhões de euros.

O Barcelona anunciou a venda do meia português André Gomes ao , treinado por Marco Silva, por 25 milhões de euros na última semana. Antes disso, Marc Cardona já havia deixado o Camp Nou por 2,5 milhões de euros, para o Osasuna.

Dénis Suárez também trocou o Barça pelo numa transferência que custou 12,9 milhões de euros fixos e mais 3,1 variáveis.

Após meses de rumores sobre o destino da jovem promessa do , o Barça venceu a concorrência de clubes como , e e assegurou a contratação do jogador, de 21 anos por 75 milhões de euros.



1 - Marc-André ter Stegen

- Neto

- Adrián Ortolá

15 - Clément Lenglet

23 - Samuel Umtiti

3 - Gerard Piqué

6 - Todibo

18 - Jordi Alba

20 - Sergi Roberto

2 - Semedo

- Moussa Wagué

- Emerson

5 - Sergio Busquets

- Frankie De Jong

8 - Arthur

4 - Ivan Rakitic

21- Carlos Aleñà

12 - Rafinha

22 - Arturo Vidal

28 - Rigui Puig

11 - Ousmane Dembélé

7 - Philippe Coutinho

10 - Lionel Messi

14 - Malcom

9 - Luis Suárez

O novo uniforme titular inova e traz um estilo quadriculado, inspirado no bairro de Eixample. Também foram divulgadas informações acerca dos outros modelos, inclusive de um quarto uniforme da equipe.

Além disso, calção e meiões azuis completam o uniforme para jogos como mandante dos blaugranas.

Ainda vale destacar que, pela primeira vez, o clube venderá versões oficiais das camisas de seu time feminino que tem como patrocínio máster, a Stanley, que tem sua marca aplicada em amarelo, enquanto no modelo masculino, o patrocínio é da Rakuten que tem sua marca aplicada em branco.

