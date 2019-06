Neto, novo goleiro do Barcelona, já jogou em quais times?

Ex-arqueiro do Athletico-PR e Juventus assina por quatro temporadas com o clube catalão

Em alta no nos últimos anos, o goleiro Neto não só foi convocado pelo técnico Tite algumas vezes para a seleção brasileira, como também não passou despercebido pelo Barcelona.

Contratado pelo clube catalão junto ao Valencia por quatro temporadas, o vínculo, que terá validade até 2022/23, também inclui uma multa rescisória de 200 milhões de euros (cerca de R$ 875 milhões).

Confira mais informações sobre o brasileiro!

QUAIS TIMES NETO DEFENDEU?

Neto, que completará 30 anos em julho, foi revelado pelo -PR e vendido em janeiro de 2011 para a por 3,5 milhões de euros. Dois anos depois, assinou com a para ser reserva de Buffon.

Em 2017, trocou o clube italiano pelo Valencia, onde foi notado por Tite para defender a . No entanto, ele participou dos de Londres 2012, após o corte do goleiro titular Rafael Cabral, então jogador do , por contusão, além de ter feito parte do grupo na de 2015, sendo convocado após corte de Diego Alves.

ANO CLUBE JOGOS 2009 a 2010 36 2010/11 a 2014/15 Fiorentina 72 2015/16 a 2016/17 Juventus 11 2017/18 a 2018/19 Valencia 186

OS TÍTULOS