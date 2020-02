Barcelona ou Real Madrid: quem tem mais chances de contratar Lautaro?

O atacante da Inter de Milão está na mira dos eternos rivais: de um lado o trunfo é Messi... do outro, a oferta em dinheiro

A rivalidade entre e dispensa comentários e extrapola o campo e bola, uma vez que também levanta a questão política envolvendo e Catalunha. E toda essa disputa promete ganhar mais um capítulo, desta vez na briga por um dos jogadores mais decisivos do futebol europeu: Lautaro Martínez.

O argentino de apenas 22 anos está em sua segunda temporada na de Milão e sua evolução é notória: na atual campanha, já soma 16 gols e duas assistências, sendo peça fundamental para os Nerazzurri terem voltado a disputar o título da Serie A italiana. E apesar de ter contrato com a Inter até 2023, o futuro no San Siro não é garantido porque tanto Barcelona quanto Real Madrid prometem fazer esforços para contratarem a ex-joia do .

Real Madrid pode pagar 115 milhões pelo atacante

Segundo noticiado pelo Marca, o Real Madrid entrou definitivamente na corrida para contratar o goleador. A intenção seria iniciar a transição para que Lautaro seja o herdeiro de Benzema, hoje com 32 anos, no comando de ataque.

E para isso, os Merengues prometem não poupar esforços: o clube de Chamartín estaria disposto a pagar os 115 milhões de euros que a Inter deseja, valor que faria de Lautaro um dos cinco futebolistas mais caros da história.

O Real, contudo, ainda precisa resolver um problema se quiser contar com o atacante. Além de já contar com Jovic, ou o argentino consegue o passaporte europeu (por já estar em seu segundo ano na ) ou a esperança é que Vinícius Jr consiga a nacionalidade espanhola. Isso porque os espanhóis já têm preenchida o máximo da cota de atletas extracomunitários – Militão, Vinícius Jr, Rodrygo e Reinier, todos brasileiros.

Pareceria com Messi é esperança do Barcelona

Já o Barcelona não deve ter tanto a gastar, mas usa como trunfo a boa relação que Lautaro tem com Messi na seleção argentina. O clube catalão já vem monitorando Lautaro faz um tempo.

Quem tem o favoritismo?

Como no futebol a palavra que decreta as ordens e decisões, na grande maioria das vezes, é o dinheiro, hoje o Real Madrid larga na frente nesta disputa.