Barcelona estuda manobra para contratar Rodrigo e Bruno Fernandes

Em busca de substituir o lesionado Suárez, o Barcelona quer Rodrigo Moreno e, para tê-lo deve fazer manobra que envolve Bruno Fernandes, do Sporting

A lesão de Luis Suárez causou um problema ao ataque do , que planeja contratar para substituir o uruguaio. O nome mais cotado no momento é o de Rodrigo Moreno, do .

Sem comparecer ao treino do Valencia às vésperas do confronto decisivo pela , Rodrigo Moreno, segundo o jornal AS, terá seu futuro discutido por seu clube e o Barcelona, novamente, na tarde de hoje.

No entanto, segundo a imprensa espanhola, o Barça quer o brasileiro naturalizado espanhol por empréstimo, mas o Valencia só teria interesse em vendê-lo e outros jogadore envolvidos na transação. Por isso, o time catalão estuda uma manobra que envolve o meia português, Bruno Fernandes.

A ideia do Barça é assinar com o meia do até 2025, e mandá-lo ao Valencia, como parte do negócio por Rodrigo. No entretanto, o empréstimo do português só poderia se realizar na temporada de 2020/2021, por conta do fair play financeiro, que impede que as duas transações ocorram na mesma janela.

Bruno Fernandes está com negociações abertas para seguir para o e esteve perto do na janela passada, mas agora pode seguir à .

O empréstimo ao Valencia também é interessante para o Barcelona à medida que o time serviria para que o meia ganhasse experiência no futebol espanhol, antes de reforçar o gigante europeu.