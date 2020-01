Suárez fora por 4 meses e Kane no DM: como lesões vão moldar a Champions League

A principal competição europeia volta em fevereiro, e gigantes terão que lidar com desfalques pesados

O confirmou neste domingo que Luis Suárez será desfalque por cerca de quatro meses. O atacante uruguaio passou por cirurgia em seu joelho direito e deve retornar a campo somente na reta final da temporada 2019/20. E ele não está sozinho.

A retorna em 18 de fevereiro, e os clubes correm contra o tempo para recuperar seus jogadores ou buscar alternativas em casos mais extremos, como o de Suárez. O clube catalão chegou a avaliar contratações de nomes como Carlos Vela, Edinson Cavani e Lautaro Martínez e precisará analisar o mercado com delicadeza.

Outro centroavante que deve voltar só em abril é Harry Kane, que passou por cirurgia para reparar um tendão na coxa esquerda. O atacante vem enfrentando problemas físicos nas últimas temporadas e desfalcou o em boa parte da reta final da última temporada.

Lucas Moura ocupou sua ausência e foi fundamental na classificação à final da Champions League. Kane, porém, voltou e teve atuação discreta na decisão contra o , em que Lucas foi reserva, fato que motivou críticas ao então técnico Mauricio Pochettino.

Sem o centroavante inglês por meses, os Spurs cogitam a contratação do polonês Krzysztof Piatek, que vive momento instável no e agora conta com a concorrência de Zlatan Ibrahimovic.

O atual campeão Liverpool também tem sua cota de problemas físicos e espera resolvê-los até o início das oitavas de final. O volante Fabinho e os zagueiros Joel Matip e Dejan Lovren estão fora dos gramados desde antes da disputa do e lutam para recuperar a melhor forma antes do duelo contra o - que, por sua vez, viu o centroavante Diego Costa operar uma hérnia de disco em novembro.

Nem o escapou disto, já que Eden Hazard deve voltar de lesão no tornozelo apenas em fevereiro.

Por outro lado, há clubes com a oportunidade de iniciar as oitavas com seu melhor elenco. O vê o badalado setor ofensivo com Neymar, Mauro Icardi, Edinson Cavani, Angel Di María e Kylian Mbappé em grande fase. Se conseguir manter o bom momento, tem chance de ir longe na luta pelo título europeu.