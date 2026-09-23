Parece que o técnico Hansi Flick encontrou a solução tática para curar as feridas da linha defensiva do Barcelona, diante da ausência de Andreas Christensen por mais de um mês e meio dos gramados, após sua lesão na partida da equipe contra o Sevilla.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o jovem zagueiro ganês Hafiz Gariba (19 anos) impõe-se hoje como candidato extraordinário para reforçar o time principal, após seu brilho excepcional com a equipe reserva do Barcelona e por manter as redes intactas nos três primeiros jogos do campeonato.

Como o Barcelona arrancou a joia das garras do Real Madrid?

A história da chegada de Gariba carrega um roteiro dramático: ele começou sua trajetória nos becos miseráveis de Acra antes de ser descoberto pela fundação "Marcet". Por conta de obstáculos burocráticos que impediram sua integração ao time principal assim que chegou à Espanha, jogou no clube "Codolar", da quarta divisão catalã.

Apesar da modéstia da competição, seu desempenho extraordinário provocou uma repercussão estrondosa entre os observadores dos dois grandes clubes. De forma surpreendente, Real Madrid e Barcelona enviaram seus observadores para acompanhar Gariba dentro de campo e apresentaram propostas oficiais para contratá-lo ao mesmo tempo, segundo o jornal "Sport".

A diretoria do Barcelona venceu a batalha com inteligência por meio de uma ação urgente do responsável pela academia, Toni Hernández, que convenceu o jogador do projeto catalão, fazendo-o migrar oficialmente para "La Masia" e deixando a diretoria do Real Madrid perder a aposta.

A tática ideal para o estilo de Flick

O "Sport" apontou que Gariba superou rapidamente o azar que o perseguiu no início do verão, após ser acometido por um vírus repentino que o privou do estágio da Inglaterra. O zagueiro ganês recuperou sua forma física com precisão até se tornar um pilar intocável na escalação da equipe reserva.

Esse brilho chamou a atenção de Hansi Flick, que conhece bem as características do jogador; o estilo do treinador alemão depende de uma defesa adiantada e exige a presença de zagueiros que possuam velocidade extrema para o recuo e para a cobertura dos espaços atrás, que é a característica mais marcante de Gariba.

Com a pressão dos jogos e as lesões atuais, as ações de Gariba sobem para que ele seja a carta na manga do time principal, fazendo o Barcelona retribuir a gentileza à sua torcida com uma contratação que os dias provaram ter sido uma jogada de mestre à custa do rival tradicional.

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