Barcelona não vai exercer prioridade de compra, e Chelsea avança por Ângelo

Espanhóis têm a prioridade na aquisição do atacante de 18 anos, mas os ingleses têm conversa avançada para comprá-lo por € 15 milhões

O Chelsea tem conversas avançadas pela contratação de Ângelo, atacante do Santos, por € 15 milhões (R$ 79,7 milhões na cotação atual). As tratativas foram divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela reportagem. Os ingleses só conseguirão o acordo, porque o Barcelona não tem interesse em exercer a prioridade de compra do atleta, como soube a GOAL.

Os catalães firmaram acordo com os paulistas para receberem R$ 20 milhões de uma dívida passada, em fevereiro do ano passado. Após o acerto, ficou combinado que o Barça teria preferência em relação a qualquer interessado — o clube precisa apenas igualar os moldes apresentados por outro time. A mesma cláusula diz que os espanhóis podem tirá-lo da Vila Belmiro por € 35 milhões (R$ 186 milhões) a qualquer momento.

O Barcelona não tem interesse em contratar o atacante e já avisou que não igualará a proposta dos Blues pela aquisição do jovem. As tratativas são conduzidas pelos empresários Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian. A dupla passou a trabalhar com o atleta no início do ano e prometeu à advogada Marisa Alija Ramos que buscaria uma proposta da Europa na atual janela de transferências.

A proposta do Chelsea pela contratação do atacante foi apresentada recentemente e tem aval do presidente Andrés Rueda. Ângelo assinará contrato de seis temporadas no Stamford Bridge, até 30 de junho de 2029. O jogador é tratado como uma das grandes promessas do futebol mundial e foi recentemente premiado na Europa.

Ângelo tem contrato até 18 de dezembro de 2024 na Vila Belmiro. O atacante tem multa rescisória de € 60 milhões (R$ 318,9 milhões) para o exterior e R$ 240 milhões para o futebol do Brasil.

Recentemente, o Santos recusou uma proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, que poderia render até € 19 milhões. No ano passado, foi descartada uma oferta de € 20 milhões do Newcastle. O atacante recusou uma oferta do Flamengo no início do ano.

Em 2023, Ângelo disputou 32 partidas pelo Santos, somando 1.472 minutos em campo. Ele marcou dois gols e deu uma assistência no período.