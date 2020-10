Barça goleia na Champions e renova com Piqué: dia de estreia tem boas notícias – e outras preocupantes

Além do defensor, Ter Stegen, De Jong e Lenglet assinaram novos vínculos com a equipe blaugrana

Nessa terça-feira (20), o Barcelona fez sua estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões e goleou o Ferencváros, da Hungria, por 5 a 1. Durante o segundo tempo, Gerard Piqué foi expulso e deixou o Barça com 10 homens em campo. Curiosamente, poucos minutos após o apito final, o clube catalão divulgou que ele e outros três importantes jogadores tinham renovado seus contratos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Novos vínculos com peças importantes para as equipes quase sempre são encarados como uma ótima notícia. No caso do isso não é diferente. Afinal, o goleiro Marc-André ter Stegen, além de Clement Lenglet e Frenkie de Jong devem ser protagonistas nessa renovação que o Barça vem começando a planejar.

Mais times

Gerard Piqué também é um personagem importante da história recente, não apenas do Barça, mas também da seleção espanhola. Aos 33 anos, o camisa 3 do clube catalão assinou vínculo que vai até 2023, ou seja, mais três anos.

Porém, o anúncio da renovação do jogador, que claramente se colocou à disposição para deixar a equipe, caso fosse necessário, traz alguns questionamentos e observações sobre essa estratégia da instituição da Catalunha.

Se colocar à disposição para sair do clube era até uma fala "sensata", dado todo o contexto do vexame frente ao de Munique por 8 a 2, na última . Entretanto, manter Piqué e aceitar os termos salariais do jogador pode ser a opção mais barata no momento. A contratação de um jogador por equipes grandes nunca sai barata e dada a crise institucional e até financeira que a pandemia trouxe a vários clubes no mundo, o Barça opta por segurar um atleta longe de seu auge, em queda, mas que conta com uma grande identificação com o clube.

Mais artigos abaixo

Caso quisesse repor Piqué, é bem provável que o Barça fosse ao mercado buscar outro nome de grande expressão e reputação para assumir o protagonismo de uma zaga que anda vacilante há algumas temporadas.

Os próximos três anos dirão o quão boa pode ter sido essa opção de segurar Piqué, embora não haja grande otimismo quanto a isso.