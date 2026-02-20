Goal.com
Joaquim Lira Viana

Barcelona x Levante: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Equipes se enfrentam neste domingo (22), no Camp Nou; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Barcelona recebe o Levante neste domingo (22), às 12h15 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A bola rola no gramado do Camp Nou, em Barcelona, com transmissão ao vivo do Disney+ (clique aqui e confira a programação completa).

O time da casa ocupa a segunda posição e tem 58 pontos até o momento, com 19 vitórias, um empate e quatro derrotas. Na última partida de La Liga, o Blaugrana perdeu do Girona, fora de casa e de virada, por 2 a 1. Pau Cubarsi começou marcando para os visitantes (59'), até que pouco tempo depois Thomas Lemar empatou (62') e, já ao final da partida, Fran Beltrán virou para o Girona (86').

Já o Levante é o 19º colocado na tabela e tem 18 pontos, com retrospecto de quatro vitórias, seis empates e 14 derrotas. No último jogo, eles perderam para o Villarreal, em casa, por 1 a 0, com gol de Georges Mikautadze (57').

Prováveis escalações

Barcelona: Joan Garcia; Alejandro Balde, Gerard Martin, Pau Cubarsi e Jules Koundé; Marc Bernal e Frenkie de Jong; Raphinha, Dani Olmo e Lamine Yamal; Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick

Levante: Mathew Ryan; Manuel Sánchez, Matias Moreno, Adri e Nacho Pérez; Unai Vencedor e Ugo Raghouber; Iker Losada, Carlos Álvarez e Kareem Tunde; Iván Romero. Técnico: Luís Castro

Desfalques

Barcelona

Lesionados: Gavi e Andreas Christensen. Dúvidas: Pedri e Marcus Rashford.

Mallorca

Lesionados: Pablo Martínez e Roger Brugué. Dúvidas: Unai Elgezabal. Suspensos: Kervin Arriaga. 

Quando é?

  • Data: domingo, 22 de fevereiro de 2026
  • Horário: 12h15 (de Brasília)
  • Local: Camp Nou, Barcelona - Espanha
