Barcelona já vive debate interno para próxima janela do mercado: Neymar ou Mbappé?

Brasileiro não é consenso na diretoria nem na torcida, enquanto que o perfil do francês agrada mais

Um debate interno sobre a próxima janela de transferências já começou no : é melhor ir atrás de Neymar outra vez ou tentar Kylian Mbappé, uma das grandes promessas do futebol mundial?

Se a contratação de Neymar foi considerada por muitas vezes como impossível, a de Mbappé deve ser ainda mais difícil. Além do alto custo, que deve ser semelhante ao que o pediu por Neymar, o francês tem apenas 20 anos e seu contrato vai até 2022.

Segundo o jornal catalão Mundo Deportivo, o Barcelona está se preparando para tentar uma grande contratação na próxima janela de transferências e algumas pessoas na diretoria do clube consideram que contratar Mbappé seria melhor. A justificativa é que o francês tem tanta qualidade quanto Neymar e é mais jovem. Em 2020, Neymar já vai ter completado 28 anos.

Outro fator que os diretores barcelonistas estão considerando é o campeão do mundo não geraria uma divisão nem no clube nem na torcida. A saída do brasileiro em 2017 deixou parte dos torcedores irritada. Alguns já o perdoaram, principalmente depois de Messi deixar claro que queria sua volta já nesta temporada. Outros nunca irão esquecer o que Neymar fez.

Mas o Barcelona de enfrentar a concorrência do por Mbappé. O clube da capital nunca escondeu o sonho que tem em contratar o prodígio. As "colônias" francesas nos clubes podem ser peça-chave em possíveis futuras negociações. O Real, comandado por Zidane, tem Benzema, Mendy e Varane. Já o Barça tem Adibal, Dembélé, Griezmann, Lenglet, Todibo e Umtiti.

Preferência avassaladora por Mbappé

Na matéria que trata dessas informações, o Mundo Deportivo colocou uma enquete sobre qual seria a preferência dos torcedores barcelonistas. Neymar, Mbappé e "outro" são as opções.

Até às 08h49 (horário de Brasília), mais de 5.200 pessoa já haviam votado e o francês é disparado o mais votado. Mbappé tem cerca de 91% dos votos, contra apenas 8% de Neymar. A opção "outro" tem 1% dos votos.