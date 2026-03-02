Barcelona de Guayaquil x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Libertadores 2026

Barcelona de Guayaquil e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil, pelo primeiro jogo da terceira fase da pré-Libertadores 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+(veja a programação completa aqui).
Notícias e prováveis escalações
O Barcelona chega para a terceira fase da pré-Libertadores após eliminar o Argentinos Juniors, nos pênaltis. Os equatorianos perderam o jogo de ida, em casa, e conseguiram a classificação na Argentina. Porém, no final de semana, pela segunda rodada do Campeonato Equatoriano, a equipe foi derrotada pelo Deportivo Cuenca, por 2 a 1.
Já o Botafogo, chega à última fase da pré-Libertadores após eliminar o Nacional Potosí. O Fogão encontrou mais dificuldades do que o esperado e, após perder por 1 a 0 na Bolívia, a equipe conseguiu uma vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, para garantir a classificação. No final de semana, o Glorioso se classificou para a final da Taça Rio, após empatar sem gols com o Boavista.
O jogo promete ser equilibrado, com o Barcelona tentando propor mais o jogo e fazer um bom resultado em casa. Enquanto isso, o Botafogo deve tentar explorar os contra ataques para trazer um bom placar ao Brasil.
Barcelona de Guayaquil: Contreras; Byron Castillo, Báez, Sosa (Vallecilla) e Mina (Perlaza); Quiñónez, Celiz, Rojas, Villalba (Rangel) e Carabalí (Tomás Martínez); Benedetto. Técnico: César Farías.
Botafogo: Léo Linck; Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Barrera (Artur), Matheus Martins (Arthur Cabral) e Montoro. Técnico: Martín Anselmi.
Desfalques
Barcelona de Guayaquil
O jovem Johan García fica de fora por lesão.
Botafogo
Allan, Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal e Santi Rodríguez seguem lesionados.
Quando é?
- Data: terça-feira, 3 de março de 2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Guaiaquil, Equador
