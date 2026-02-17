Barcelona de Guayaquil x Argentinos Juniors: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Libertadores 2026

Barcelona de Guayaquil e Argentinos Juniors se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, pelo primeiro jogo da segunda fase da Libertadores 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Barcelona de Guayaquil chega para sua primeira partida oficial da temporada. A equipe jogou apenas três amistosos nesse ano, duas vitórias e uma derrota. Os equatorianos jogam o primeiro jogo na frente de sua torcida e buscam levar um bom resultado para a Argentina.

Por outro lado, o Argentinos Juniors vem com moral para a partida. Em sua última partida, a equipe derrotou o River Plate por 1 a 0, pelo Campeonato Argentino. Em seis jogos na temporada, os argentinos somam duas vitórias, três empates e apenas uma derrota.

O jogo promete ser equilibrado, com o Barcelona tentando dominar as ações, enquanto o Argentinos Juniors busca fazer um bom resultado fora de casa.

Barcelona de Guayquil: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa e Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García e Milton Celiz; João Rojas, Sergio Núñez e Jonathan Perlaza. Técnico: César Farías.

Argentinos Juniors: Sem escalação definida.

Desfalques

Barcelona de Guayaquil

Sem desfalques confirmados.

Argentinos Juniors

Diego Rodríguez, Juan Cardozo, Gabriel Florentín, Joaquín Gho e Matías Giménez estão lesionados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo - Guaiaquil, Equador

