Barcelona foge de pagar multa por Lautaro, mas não desiste do negócio

Catalães estudam alternativas para não ter que pagar a multa rescisória pelo argentino da Inter; salário milionário e troca de jogadores são opções

A novela envolvendo Lautaro Martínez e acaba de ganhar mais um capítulo. De um lado, o clube catalão não tem a intenção de pagar os 111 milhões de euros (cerca de R$ 607 milhões na cotação atual) previstos em multa para a liberação do jogador. Do outro, a Inter avisou aos pretendentes do argentino que essa cláusula de rescisão é válida apenas até esta terça-feira (07).

O Barça considera que o preço ainda é válido por mais uma semana, até o dia 15 de junho, mas não pretende se utilizar disso. Mas mesmo sem querer pagar a enorme quantia, o clube ainda espera fechar um acordo para contratar o atacante de 22 anos.

“Não estou falando de transferências. Não marcamos as datas no calendário para quando elas devem ser concluídas”, disse Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, à RAC1, após ser perguntado sobre o interesse em Lautaro.

Enquanto isso, Giuseppe Marotta, CEO da Inter, disse ao DAZN que a equipe da "não quer vender seus campeões, a menos que exista um desejo por parte do jogador de sair".

Lautaro não tem dado grandes pistas sobre seu futuro, mas o Barcelona segue confiante de que o preço do atacante pode ser reduzido, principalmente após as implicações financeiras causadas pela pandemia do novo coronavírus.

No lugar de uma multa astronômica, os catalães preparam outros modos de atrair o atacante. Em abril a Goal divulgou que um contrato com um grande salário estava sendo preparado para a jovem sensação da Inter. Essa seria uma das grandes armas da diretoria culé para convencer o jogador a se mudar para a e não ter que pagar os 111 milhões de euros de multa.

A Inter, por outro lado, afirma que o jogador ainda não manifestou interesse em se mudar e não pretende facilitar a saída do argentino, a menos que uma proposta financeira vantajosa seja elaborada.

Enquanto isso, o Barça ainda trabalha para incluir alguns de seus jogadores no pacote pela troca de Lautaro, a fim de reduzir ainda mais o valor a ser pago.

De acordo com a Inter, a cláusula de rescisão no contrato do argentino expira nesta terça-feira. Cabe esperar para ver quais serão os termos discutidos a partir de agora.