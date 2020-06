Lautaro e novela Barcelona x Inter tem um "Dia D": 7 de julho

A partir desta data, os italiano podem estipular cifras inatingíveis para liberar o atacante

tem um mês para assinar com Lautaro Martinez. Se ele não colocar € 111 milhões na mesa antes de 7 de julho - e não 15, como especificou o diretor geral da , Giuseppe Marotta - ou conseguir convencer os italianos a negociarem com base nesse preço - uma possibilidade remota considerando o contexto -, a chegada do atacante argentino ao Camp Nou será muito difícil.

Sabe-se que, no momento, Barcelona não tem liquidez financeira suficiente para pagar a cláusula e encerrar a novela. É por isso que tentou incluir alguns dos jogadores à venda para baixar o preço. E se é verdade que o clube nerazzurro mostrou interesse em alguns dos descartes do Barcelona - é o caso de Arturo Vidal, Ivan Rakitic ou Junior Firpo - também é verdade que o treinador, Antonio Conte, continua obstinado em ter Lautaro pelo menos mais um ano.

O contexto, contra Barcelona

É por isso que Barcelona deve se apressar. Porque Conte o ama e a partir da meia-noite de 7 de julho o atacante não terá mais um preço fixo, mas terá que acordar uma transferência com uma equipe da Inter, que já avisou: "esperamos que o Barcelona pague a cláusula" e que sabe que a partir da segunda semana de julho vai poder pedir várias centenas de milhões, um preço obviamente inalcançável para o Barcelona,

As circunstâncias, além disso, jogam contra o clube catalão. É claro que o mercado não poderá se desenvolver normalmente a partir de 1º de julho, já que a temporada não terá terminado nem na nem na . É possível que o mercado nem sequer esteja aberto para que o Barcelona possa vender algumas peças e aumentar sua capacidade econômica, ainda mais que, todos os outros clubes, também estão tentando equilibrar seus próprios balanços. O que é positivo para o Barcelona é que o mesmo se aplica a qualquer outro clube que considere contratar Lautaro.

de olho

O Real Madrid também mostrou algum interesse no atacante. Karim Benzema tem 33 anos e Luka Jovic não convenceu, então Florentino Perez também procura o centroavante. Mas a situação financeira do clube merengue não é muito mais lisonjeira do que a do rival Barcelona, embora não esteja tão no limite. De qualquer forma, o Barcelona teria feito a lição de casa e feito com que Lautaro só considerasse jogar no Camp Nou se deixasse a Inter nesta janela.

Resta saber se isso finalmente vai acontecer. Porque apesar de a Inter ter demonstrado interesse em contar com alguns descartes de Barcelona, os dias estão passando sem o progresso necessário para desbloquear a transferência do argentina, que permanecerá inflexível até que Barcelona coloque os € 111 milhões, segundo Marotta. E em Barcelona eles devem assumir que se não o fizerem antes de 7 de julho Lautaro vai continuar na Inter.