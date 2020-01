Barcelona deverá contratar após lesão de Suárez, mas falta dinheiro

Com a baixa de Suárez, o Barcelona está de olho no mercado em busca de reposição para o ataque mas o fator financeiro preocupa o clube catalão

A lesão sofrida por Luis Suárez fez ligar o sinal de alerta em . Com o rendimento do time sendo questionado nas últimas partidas e a perda de um dos principais jogadores do elenco, o clube pretende agir na janela de inverno do mercado europeu na busca de outro goleador, mas não a missão não será fácil.

Sem o camisa 9 por quatro meses, diversos nomes foram colocados em pauta pelo Barcelona. Lautaro Martínez é um nome que agrada a diretoria catalã, mas a boa fase do atacante pela , que briga pelo título do italiano, é um dos fatores que impede a chegada do argentino. O valor de mercado de Lautaro também não favorece o Barça - a cláusula de 111 milhões de euros fará com que o Barcelona coloque jogadores a disposição da Inter caso queira contar o atacante destaque do italiano. Um nome que agrada aos italianos é o de Arturo Vidal.

O plano B para ocupar a vaga de Luis Suárez é Carlos Vela. O nome do jogador já foi citado em outras janelas de transferências, mas novamente o fator financeiro fez com o que o Barcelona optasse por outros nomes, como o de Kevin-Prince Boateng.

Edinson Cavani e Paco Alcácer são outros jogadores que agradam. O uruguaio está em sua provável última temporada pelo , onde atualmente é reserva de Icardi. O clube parisiense porém não deve facilitar a saída do centroavante para o Barcelona. Alcácer vive grande fase no Borussio Dortmund, mas o ex-jogador do Barça certamente lembrará que saiu de lá há um ano e meio pelas portas dos fundos e sem muitas oportunidades.

As opções são poucas, caras e inviáveis. Com o campeonato espanhol e a para disputar, uma peça para substituir Suárez é uma emergência para o clube catalão, que deverá pensar com clareza para assinar com um jogador que contribua positivamente e que esteja de acordo com o valor que o clube pretende investir.