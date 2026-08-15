O Barcelona colocou quase todo o seu peso, desde janeiro passado, na contratação do atacante argentino Julián Álvarez, mas a complicação da negociação com o Atlético de Madrid deixa o clube diante de um problema real na posição de centroavante, especialmente com as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

O jornal espanhol "As" noticiou neste sábado que o Barcelona enfrenta uma situação difícil caso a negociação por Álvarez não dê certo, uma vez que a necessidade de um atacante capaz de marcar mais de 30 gols se tornou uma prioridade urgente, enquanto as alternativas apresentadas não parecem fáceis.

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Entre os nomes que surgiram como opções alternativas estão: Lautaro Martínez, astro da Inter de Milão; Georges Mikautadze, atacante do Villarreal; e Vangelis Pavlidis, centroavante do Benfica, além de Mikel Oyarzabal, jogador da Real Sociedad.

Mas todas essas opções carregam pontos de interrogação, seja pelo valor financeiro ou pela dificuldade de convencer seus clubes a abrir mão delas.

Lautaro parece a opção mais difícil do ponto de vista financeiro; o atacante argentino marcou 27 gols na temporada passada e é visto como um dos principais atacantes da Europa nos últimos anos, enquanto seu valor estimado gira em torno de 85 milhões de euros, segundo o "Transfermarkt", além de a Inter não parecer disposta a abrir mão dele, de acordo com o "As".

Apesar da dificuldade da situação, o diretor esportivo Deco ainda conta com um crédito de confiança dentro do Barcelona graças a uma série de movimentações anteriores, como as contratações de Dani Olmo e Joan García, além do sucesso de empréstimos como os de Marcus Rashford e João Cancelo.

Mas, com a proximidade do início da temporada, o Barça está diante de um de seus testes mais difíceis, depois de ter feito de Álvarez seu primeiro alvo por um longo período, sem garantir até agora a existência de uma alternativa clara caso a contratação do atacante do Atlético fracasse.



