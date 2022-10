Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Barça entra em campo neste domingo (9) defendendo a liderança do Espanhol; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a liderança, o Barcelona enfrenta o Celta de Vigo na tarde deste domingo 9), no Camp Nou, às 16h (de Brasília), pela oitava rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Agora que assumiu a ponta da tabela, o Barcelona, com 19 pontos, entra em campo defendendo a sua posição. Os culés, no entanto, têm uma série de jogadores no departamento médico, o que obriga o técnico Xavi Hernández a fazer mudanças.

O Celta, por sua vez, está em 11º lugar, com 10 pontos e quer surpreender o forte rival para se aproximar do G-4. Os visitantes não possuem problemas confirmados para o duelo deste domingo.

Escalações:

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Pique, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati.

Escalação do provável Celta: Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Beltran; Rodriguez, Veiga, Solari; Larsen, Aspas.

Desfalques

Barcelona

Andreas Christensen, Franck Kessie, Hector Bellerin, Ronald Araujo, Memphis Depay e Jules Kounde, seguem no departamento médico e desfalcam o Barça.

Celta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 9 de outubro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP.