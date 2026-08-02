Reina total tranquilidade nos bastidores do Barcelona a respeito do futuro de seu atacante espanhol Ferran Torres, apesar dos recorrentes relatos sobre o interesse do francês Paris Saint-Germain em contratá-lo. Enquanto isso, a direção esportiva do clube catalão reafirma sua intenção de renovar o contrato do jogador, que entra em seu último ano, adiando as negociações até o fechamento da janela de transferências de verão.

O jornal catalão "Sport" afirmou que a posição do Barcelona não sofreu qualquer alteração, já que o clube insiste em sua intenção de renovar o contrato do jogador, mas as negociações não terão início antes de setembro, após o retorno do internacional espanhol de suas férias de verão e sua integração aos treinamentos do técnico alemão Hansi Flick.

Apesar do alvoroço na imprensa nas últimas semanas em torno de um suposto acordo preliminar entre o Paris Saint-Germain e o jogador, fontes internas do clube catalão afirmaram que os escritórios do Camp Nou não receberam qualquer contato oficial do clube parisiense, assim como o atacante ou seu empresário não demonstraram, até o momento, qualquer desejo de deixar a equipe.

O Barcelona segue a mesma linha adotada anteriormente com outros jogadores que entraram no último ano de seus contratos, a exemplo do holandês Frenkie de Jong e do espanhol Eric García, cujas renovações não foram aceleradas antes de a assinatura definitiva ocorrer em outubro e dezembro, respectivamente, o que reflete a convicção da direção esportiva de que não há necessidade de pressa nesse tipo de assunto.

O Barcelona acredita que Ferran Torres representa um elemento central no projeto esportivo da equipe e pretende apresentar uma proposta de renovação alinhada à política salarial adotada no clube, em consonância com a avaliação técnica do desempenho do jogador. A direção entende que seu salário atual é compatível com sua importância para a equipe e que qualquer possível aumento deve permanecer dentro das capacidades financeiras do clube.

A decisão está agora nas mãos do próprio jogador, pois o Barcelona espera conversar diretamente com ele quando retornar das férias para conhecer suas verdadeiras intenções, especialmente porque todas as informações que circulam sobre o interesse do Paris Saint-Germain provêm apenas de relatos da imprensa, sem qualquer contato oficial entre os dois clubes.

Caso o atacante manifeste o desejo de partir durante a conversa aguardada, a situação mudará radicalmente, e o Barcelona passará então a considerar a possibilidade de negociar uma transferência que satisfaça todas as partes. Já se isso não ocorrer, o clube catalão continuará planejando a nova temporada contando com Ferran Torres em seu elenco e buscará estender seu contrato de acordo com sua visão financeira e técnica.