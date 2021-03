BarçaGate: ex-presidente do Barcelona, Bartomeu deixa prisão após se negar a falar

Até o momento, o Barcelona é considerado vítima neste caso; supostos crimes de administração e corrupção são investigados

Preso na manhã desta segunda-feira (1), Josep Maria Bartomeu, ex-presidente do Barcelona, deixou a detenção após ordem da juíza titular do 13º tribunal de Barcelona, Alejandra Gil. Segundo apurações da Goal, o mandatério se utilizou do seu direito de não prestar testemunho perante à autoridade e foi liberado nesta terça-feira (2).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Bartomeu foi detido em sua casa na segunda-feira em uma ação da Polícia Catalã na investigação do "Barçagate". Assim como o ex-presidente, o ex-diretor Jaume Masferrer também foi detido e assim como Bartomeu, passou a noite detido, permaneceu em silêncio e foi liberado na terça-feira.

Os dois ex-cartolas do Barcelona estão sendo investigados por crimes de administração e corrupção pelo uso de fundos do clube para supostamente difamar oponentes de Bartomeu e até mesmo jogadores da equipe principal, como Lionel Mesi e Gerard Pique.

Como informou o jornal El Periódico, a magistrada considera que o Barcelona é vítima e lesado no "Barçagate" devido à sobretaxa que foi paga à empresa I3 Ventures.

Revelado pela Cadena SER há pouco mais de um ano, o "Barçagate" voltou aos noticiários não apenas pela prisão de Bartomeu, mas pelas buscas ocorridas nesta segunda-feira nos escritórios do clube no Camp Nou.

Essa "bomba" vem logo no início de uma semana decisiva nas eleições presidenciais do clube, que serão realizadas em 7 de março.