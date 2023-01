Barbalha x Fortaleza ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Cearense

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Barbalha e Fortaleza se enfrentam na tarde deste domingo (29), no estádio Romeirão, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Cearense. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol na internet.

Quer ver jogos do Cearense ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Lanterna do grupo A ainda sem pontuar, o Barbalha entra em campo precisando vencer para começar a luta contra o rebaixamento. Do outro lado, o Fortaleza é o vice-líder do grupo B com 6 pontos, e sabe que pode encerrar a rodada na liderança se ganhar.

Prováveis escalações

Escalação do provável Fortaleza: Fernando Miguel; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Bruno; Zé Welison, Sasha e Pochettino; Yago Pikachu, Romarinho e Thiago Galhardo.

Escalação do provável Barbalha: Lyon; Eduardo, Charles, Rogério e Dudu; Zé Preto, Cachorrão e Renatinho; Romarinho, João e Dalvan.

Desfalques

Fortaleza

Sem desfalques confirmados.

Barbalha

Sem desfalques confirmados.

Quando é?