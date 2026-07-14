Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
balogun(C)Getty Images
Ahmed Mansy

Traduzido por

Balojon quebra o silêncio: a atitude de Trump nos afetou negativamente

Estados Unidos da América
F. Balogun
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
EUA
França
Espanha
England
Argentina

O atacante americano foi o protagonista da situação mais polêmica da Copa do Mundo

Folarin Balogun, atacante do Mônaco e da seleção dos Estados Unidos, quebrou o silêncio após o incidente polêmico envolvendo-o durante a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) havia decidido suspender a punição imposta a Balogun — suspensão de um jogo — devido à sua expulsão na partida contra a Bósnia, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, para que ele pudesse participar da partida contra a Bélgica nas quartas de final.

A decisão gerou grande polêmica, especialmente após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar que havia entrado em contato com Gianni Infantino, presidente da FIFA, para que a punição fosse revista.

Em declarações à rede “CBS” sobre o incidente da expulsão, Balojon disse: “Não foi nem mesmo uma falta, e foi por isso que fiquei completamente chocado; dá para ver isso pela minha reação. Tudo o que pude fazer foi aceitar a decisão e tentar estar presente para apoiar minha equipe”.

Ele acrescentou: “Quando não é intencional, isso nunca deveria resultar em cartão vermelho. Foi apenas uma situação lamentável que nos colocou sob muita pressão”.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Espanha crest
Espanha
ESP
Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Argentina crest
Argentina
ARG

Sobre sua reação após a suspensão da punição, ele respondeu: “No começo, fiquei feliz por voltar ao time, mas quando comecei a pensar no assunto, percebi que isso geraria muita polêmica”.

E continuou: “Dava para perceber um pouco de tensão entre meus companheiros de equipe, porque era uma situação única”.

E concluiu: “Quanto mais se aproximava a partida, mais eu tentava me concentrar ao máximo, mas era difícil com todo esse alvoroço lá fora”.

Vale lembrar que Balogun não contribuiu em nada durante a partida contra a Bélgica nas oitavas de final; ele chegou a sair de campo antes do fim da partida, e os anfitriões perderam por 1 a 4, sendo eliminados precocemente da Copa do Mundo.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google