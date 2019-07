Bale segue no Real; "Não desrespeitei ninguém. Ele vai treinar normalmente", diz Zidane

Jogador galês não quis participar do jogo amistoso contra o Bayern de Munique, e Zidane reitera que o clube tenta vender o atacante

A novela de Gareth Bale e de sua saída do parece não estar tão perto do fim. Mesmo com as falas recentes de Zinedine Zidane e com as especulações sobre uma possível ida ao futebol chinês, indicando que a resolução do caso estava próxima, o próprio treinador agora afirmou que Bale continuará treinando normalmente no Real Madrid enquanto as coisas não são firmadas.

"Não faltei com respeito a ninguém, muito menos com um jogador nosso. Sempre estarei com eles. Ele vai treinar normalmente e amanhã é amanhã. Nós veremos o que vai acontecer. Vocês conhecem a situação, Gareth é um jogador do Real Madrid e isso é o mais importante. Não me incomoda trabalhar com ele. Vou contar com ele como mais um", falou Zidane.

O empresário de Gareth Bale vem soltando cobras e lagartos a respeito de Zidane e disse que o treinador francês "é uma desgraça". Dessa vez, porém, ele foi mais brando e afirmou que não existe nenhuma possibilidade de o galês sair do Real por empréstimo.

"Não haverá nenhuma negociação precipitada para ele sair do clube. Gareth é um dos melhores jogadores do planeta. Eu posso garantir que ele não será emprestado a nenhum clube", falou Jonathan Barnett à SkySports.

Bale foi peça importante na conquista das quatro que tem em seu currículo com o Real Madrid.