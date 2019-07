"Zidane é uma desgraça", diz agente de Bale

Galês não participou da derrota do Real Madrid para o Bayern de Munique na International Champions Cup

A situação de Gareth Bale parece ficar cada vez mais insustentável dentro do . O jogador ficou de fora da derrota por 3 a 1 para o de Munique, no sábado, pela e ainda viu Zidane ser direto sobre sua situação dentro do clube.

"Esperamos que ele saia em breve. Seria melhor para todos".

Diante do cenário, o empresário do atacante, Jonathan Barnett, lembrou que Bale tem contrato até 2022 com o Madrid ,deu entrevista à ESPN e disparou contra o treinador Merengue. "Zidane é uma disgraça ao falar de alguém que tanto fez pelo Real".

"Se e quando Bale partir, será porque é melhor no interesse dele e não terá nada a ver com Zidane forçando", concluiu.

Bale venceu quatro com o Real Madrid e, inclusive, marcou um dos maiores gols da competição na grande decisão contra o , em 2018.

Na última temporada, o galês fez 42 partidas pelo clube, sendo 21 como titular, mas voltou a sofrer com lesões.