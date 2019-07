Bale está de saída do Real Madrid e futebol da China é seu provável destino

Zidane afirmou que o clube trabalha para se desfazer do atacante galês, que pode ser o mais bem pago da história do futebol chinês

Gareth Bale não ficará no . A informação foi confirmada por ninguém menos que Zinedine Zidane, que falou que a diretoria do Real Madrid está trabalhando para viabilizar sua saída o quanto antes. Bale já foi especulado em diversos clubes, mas uma opção que se tornou mais realista nos útimos dias foi no futebol chinês: dois clubes querem transformar o galês no jogador mais bem pago do país oriental.

De acordo com o jornal As, o Jiangsu Suning e o Beijing Guoan aparecem como grandes interessados em contar com os serviços do jogador tetracampeão da pelo Real Madrid. Atualmente, Bale ganha 14,5 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 60 milhões).

A questão salarial parece ser o menor dos problemas dos chineses. Já o valor da transferência é o que pode deixar a negociação mais complicada. A lei chinesa sobre a transferência de jogadores estrangeiros é rigorosa e cobra uma taxa de 100% do valor da negociação. Por exemplo, se um dos times pagasse hipotéticos 50 milhões de euros por Bale, o valor total da operação sairia 100 milhões, pois outros 50 ficariam por direito com a federação local.

Por isso, os orientais procurariam uma negociação por um valor bastante abaixo dos 60 milhões de euros (R$ 250 milhões) que é o atual valor de mercado do galês, de acordo com o Transfermarkt.

Zidane já não conta com o atacante. Após o amistoso contra o de Munique, que o Real perdeu por 3 a 1, mas com direito a golaço de falta de Rodrygo, o treinador falou à imprensa sobre a situação do camisa 11.

"Bale não foi relacionado porque creio que o clube está tratando da sua saída. Se for amanhã, melhor. Espero que aconteça logo para todos, para ele também. O Real Madrid está falando com o clube no qual ele pode ir jogar", declarou Zizou.