Bale diz que prefere jogar por Gales do que pelo Real Madrid

O atacante desfalcou os espanhóis nos seis últimos jogos e retorna de lesão justamente por sua seleção

A relação entre Gareth Bale e foi se estremecendo bastante ao longo das últimas duas temporadas, justamente depois que o galês foi decisivo na conquista da Liga dos Campeões em 2018-19. E nesta sexta-feira (15) o atacante não escondeu que prefere jogar por sua seleção do que pelos Blancos.

“Está claro que me emociona mais jogar com Gales do que com o Madrid”, disse o jogador em entrevista coletiva prévia ao jogo deste sábado (16), contra o Azerbaijão, pelas Eliminatórias da Euro 2020.

“Conheço a maioria dos meus companheiros desde que tínhamos 17 anos. É como jogar com seus amigos em um domingo, no parque. É normal. Aqui eu falo o meu próprio idioma e eu me sinto mais cômodo”, completou.

Bale, criticado por não falar espanhol mesmo após sete temporadas no Real Madrid, era carta fora do baralho para o técnico Zidane e por muito pouco não deixou o Santiago Bernabéu no início da atual campanha. Ficou, disputou sete jogos e fez dois gols. Inclusive recebeu alguns elogios do treinador francês, mas o clima é de relação desgastada.

O ponta de 30 anos não joga pelo Madrid desde 5 de outubro. Perdeu os últimos seis compromissos dos merengues por causa de uma lesão sofrida justamente quando defendia o .

Recuperado, Bale diz que é apenas uma coincidência que venha a ter o seu retorno a campo com a seleção galesa e garantiu que, independentemente da preferência, sempre se dedica igualmente pelo time que representa.

“Isso não muda o que eu faço em campo. Eu sempre me dedico 100% no campo aonde quer que eu esteja. É o que eu sempre tento fazer”.

“Se nesta semana tivesse jogos do Real Madrid eu estaria listado e treinado para jogar. Talvez eles não gostem, mas é só uma coincidência que nesta semana tenha jogo da seleção”, concluiu.