Euro 2020: quem já garantiu sua vaga e o panorama das Eliminatórias

Próx. Rodada (17/11, às 14h, horário de Brasília) : Kosovo x Inglaterra/Bulgária x República Tcheca

Quem já se classificou: com as vitórias na penúltima rodada da competição, Inglaterra e República Tcheca se classificaram para a Euro 2020.

Como está a situação: não deu para a seleção kosovar. Após derrota para a República Tcheca, o Kosovo deu adeus as chances de se qualificar para a Euro 2020. Assim, as vagas do grupo ficaram com as favoritas: Inglaterra e República Tcheca.

POS. EQUIPE PONTOS JOGOS 1 19 7 2 Portugal 14 7 3 13 7 4 Luxemburgo 4 7 5 Lituânia 1 8

Próx. Rodada (17/11, às 11h, horário de Brasília): Sérvia x Ucrânia/Luxemburgo x Portugal

Quem já se classificou: a Ucrânia já está classificada de maneira antecipada.

Como está a situação: Sérvia e Portugal disputam a última vaga do grupo. A tendência é que a vaga fique com Portugal, já que a equipe de Cristiano Ronaldo enfrenta uma das seleções mais fracas do grupo: Luxemburgo, ao passo que a Sérvia terá que enfrentar os ucranianos. No entanto, caso os portugueses tropecem, os sérvios podem ficar com a vaga.

Grupo C

POS. EQUIPE PONTOS JOGOS 1 15 6 2 15 6 3 12 6 4 Bielorússia 4 7 5 Estônia 1 7

Próx. Rodada (16/11, às 16h45, horário de Brasília) : do Norte x Holanda/Alemanha x Bielorússia

Quem já se classificou: nenhuma seleção já está classificada neste grupo.

Como está a situação: a Irlanda do Norte terá uma tarefa hercúlea pela frente se quiser furar o bloqueio das favoritas, Alemanha e Holanda. Para não precisar golear as potências, algo improvável, precisará bater as duas seleções e contar com um tropeço dos alemães contra a Bielorússia ou dos holandeses contra a Estônia, na última rodada.

O caminho mais fácil para a Irlanda do Norte se classificar, dependendo só dela, talvez seja batendo a Alemanha por três gols de diferença e no final conseguindo derrotar a Holanda, já que em empate triplo, extremamente possível nessa situação, a Holanda e a Irlanda do Norte teriam a vantagem no desempate e se classificariam.

Grupo H