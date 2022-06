Bale, Cristiano Ronaldo e as contratações mais caras da história do Real Madrid

O Real sempre é protagonista do mercado de transferências por conta dos altos valores gastos para comprar os grandes talentos do futebol mundial

O Real Madrid sempre foi um clube de grande poderio financeiro, reforçando seu elenco com contratações milionárias de astros do futebol mundial ou jovens promessas badaladas. A maioria das grandes contratações do clube merengue foram feitas antes de 2010, em um período em que chegaram jogadores como Cristiano Ronaldo e o brasileiro Kaká.

No entanto, recentemente, o Real vem investindo bastante em jogadores jovens, visando um desenvolvimento rápido, e um rejuvenescimento do plantel merengue. Além disso, cifras milionárias também fora utilizadas nas chegadas de jogadores de altíssimo nível, qualificando ainda mais a equipe. E se engana quem pensa que Cristiano Ronaldo foi o atleta mais caro já adquirido pelo time espanhol.

A GOAL listou, então, os acordos mais valiosos do clube merengue. Confira a lista:

As transferências mais caras da história do Real Madrid

Ranking Jogador Clubes Temporada Valor em euros 1 Eden Hazard Chelsea - Real Madrid 2019-20 € 115 milhões 2 Gareth Bale Tottenham - Real Madrid 2013-14 € 101 milhões 3 Cristiano Ronaldo Manchester United - Real Madrid 2009-10 € 94 milhões 4 Zinédine Zidane Juventus - Real Madrid 2001-02 € 77,5 milhões 5 James Rodríguez Monaco - Real Madrid 2014-15 € 75 milhões 6 Kaká Milan - Real Madrid 2009-10 € 67 milhões 7 Luka Jovic Eintracht Frankfurt - Real Madrid 2019-20 € 63 milhões 8 Luís Figo Barcelona - Real Madrid 2000-01 € 60 milhões 9 Éder Militão Porto - Real Madrid 2019-20 € 50 milhões 10 Ferland Mendy Lyon - Real Madrid 2019-20 € 48 milhões 11 Rodrygo Santos - Real Madrid 2019-20 € 45 milhões 12 Vinicius Júnior Flamengo - Real Madrid 2018-19 € 45 milhões 13 Ronaldo Inter de Milão - Real Madrid 2002-03 € 45 milhões 14 Mateo Kovacic Inter de Milão - Real Madrid 2015-16 € 38 milhões 15 David Beckham Manchester United - Real Madrid 2003-04 € 37,5 milhões

O jogador mais caro

Depois de uma horrível temporada com a saída do técnico Zidane e de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid fez o maior investimento da sua história no verão de 2019. Foram gastos 115 milhões de euros, e o escolhido para substituir o português foi Eden Hazard. O atleta estava entre os cinco melhores jogadores de futebol do mundo, tendo se apresentado melhor do que nunca no Chelsea e na seleção belga. No entanto, desde sua chegada ao Bernabéu, sofre com uma incrível sequência de lesões, e ainda não justificou o investimento.

O maior sucesso

Getty Images

A melhor aquisição da história do Real não poderia ser outra. Em seus nove anos de Madrid, Cristiano Ronaldo brincou de fazer gols e quebrar recordes, acumulando artilharias, títulos e honrarias individuais. Foi eleito melhor do mundo quatro vezes como jogador merengue, além de ser o grande nome das quatro conquistas de Champions do clube neste intervalo. Se despediu da Espanha com mais gols (450) do que jogos oficiais (438). Um monstro, o maior da história do Real Madrid.

A maior decepção

Getty Images

É fácil imaginar por que o Real Madrid quebrou o recorde de transferências da época ao tirar Kaká do Milan. O brasileiro era o melhor do mundo, tinha 27 anos e estava no seu auge. Infelizmente, o meia-atacante passou a maior parte de seu período espanhol no departamento médico. Ainda que Kaká tenha mostrado alguns relances de sua grande habilidade, o próprio reconheceu que perdeu um pouco da alegria de jogar futebol na capital espanhola.