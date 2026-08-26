Alejandro Baldé, lateral do Barcelona, definiu sua posição sobre o futuro no clube catalão, em meio à polêmica levantada em torno de uma possível saída durante a atual janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Fabrizio Romano revelou que Baldé comunicou ao Barcelona seu desejo de permanecer no time e disputar sua posição, afirmando que sua intenção é clara em continuar dentro do Camp Nou, ao contrário do que se especulou recentemente sobre ele começar a aceitar a ideia de partir.

Romano acrescentou, por meio de sua conta no X, que a decisão está agora nas mãos do Barcelona, depois de o clube ter explorado a possibilidade de vender o jogador, ressaltando que o cenário atual não mudará antes do fechamento do mercado de transferências, a não ser em caso de chegada de uma proposta gigantesca de um dos grandes clubes.



O futuro do lateral espanhol registrou desdobramentos acelerados nos últimos dias, depois de seu agente, Jorge Mendes, entrar no jogo das negociações, em meio ao interesse de clubes da Premier League, com destaque para o Manchester United.

O Manchester United desponta como um dos clubes interessados nos serviços de Baldé, depois de ter entrado em contato com os representantes do Barcelona para se informar sobre as condições do negócio, em meio à busca do clube inglês por um concorrente para seu cliente Luke Shaw na posição de lateral-esquerdo.

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Hans Flick, técnico do Barça, havia falado sobre a situação de Baldé, afirmando que o jogador possui grande qualidade, mas que quer ter certeza de que ele está convicto de sua capacidade de disputar a posição, enfatizando sua necessidade de jogadores comprometidos 100%.

Flick também esclareceu recentemente que conversou com o jogador e pediu que ele refletisse sobre sua situação.

O contrato de Baldé com o Barcelona vai até 30 de junho de 2028, com a existência de uma multa rescisória gigantesca no valor de um bilhão de euros, depois de o clube ter renovado seu vínculo em setembro de 2023.

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