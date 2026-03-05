Bahia x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Baiano 2026

Bahia e Vitória se enfrentam neste sábado (7), às 17h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela final do Campeonato Baiano 2026. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, TV Brasil e TV Vitória(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Bahia chega para a final da competição após eliminar a Juazeirense, na semifinal, com uma vitória por 4 a 2. O Tricolor teve um começo de ano conturbado: no Brasileirão, ocupam a quarta colocação, ainda invicto, com duas vitórias e um empate. Por outro lado, a equipe foi eliminada na pré-Libertadores, em casa, pelo O'Higgins.

Já o Vitória não teve um início de ano muito bom. No Campeonato Brasileiro soma apenas uma vitória e duas derrotas. No Campeonato Baiano, o Leão chega após eliminar o Jacuipense, nos pênaltis.

O Ba-Vi promete ser muito quente e equilibrado. Apesar do favoritismo do Bahia, que fez a melhor campanha e joga em casa, o Vitória busca voltar a triunfar no estadual.

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Santi Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre (Acevedo) e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Ademir e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Vitória: Lucas Arcanjo; Neris, Camutanga e Edu; Mateusinho, Gabriel Baralhas, Emmanuel Martínez e Ramon; Matheuzinho, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Bahia

Kanu, Ruan Pablo e Gilberto seguem de fora por lesão, enquanto David Duarte, Michel Araújo e Caio Alexandre são dúvidas.

Vitória

O volante Dudu segue lesionado, enquanto Caique está suspenso.

Quando é?

Data: sábado, 7 de março de 2026

sábado, 7 de março de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Arena Fonte Nova - Salvador, BA

