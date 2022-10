Bahia x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida será neste sábado (22), pela 36ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

De olho no acesso, o Bahia recebe o Vila Nova na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), em duelo válido pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV e no Premiere, no pay-per-view.

Em terceiro lugar, com 57 pontos, o Bahia entra em campo sabendo que pode conquistar o acesso se vencer, além de precisar contar com tropeços de Sport, Sampaio Corrêa e Criciúma. O Tricolor deve ter os retornos de André e Matheus Bahia recuperados de lesão.

"É entender que, mesmo ganhando, não depende 100% de nós. Então essa expectativa de acesso não deve ser criada. A expectativa é para vencer. Acabou o jogo, se deu para subir, beleza. Se não, temos mais um jogo para conseguir o objetivo. A gente só vai ficar feliz quando conseguir o objetivo. Por isso temos que trabalhar e manter o foco jogo a jogo", disse Mugni em entrevista coletiva.

Já o Vila Nova vai a campo mais leve, após atingir os 45 pontos (13ª posição), e ficar muito perto de garantir a permanência na Série B. A equipe goiana conta com o retorno de Kaio Nunes, que cumpriu suspensão na última rodada.

"Foi um momento de alívio, por conta daquela angústia que a gente já vinha carregando há dias. Tinha a pressão de fugir da zona de rebaixamento. O segundo turno serviu muito de exemplo e de inspiração. Se tivéssemos aberto os olhos lá atrás, poderíamos estar brigando por coisa maior. Mas não cabe julgar. O importante é que atingimos os 45 pontos. No decorrer da competição, fiquei pensando se iria acontecer isso comigo (rebaixamento). Todo dia eu orava e pedia a Deus. Nos fechamos para buscar o máximo de pontos possível", disse Ralf, experiente meia do time goiano.

Escalações:

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Daniel, Caio Vidal, Jacaré e Ricardo Goulart.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano, Willian Formiga, Arthur Rezende, Ralf, Matheuzinho, Dentinho, Hugo Cabral e Neto Pessoa.

Desfalques

Bahia

Danilo Fernandes, lesionado, desfalca o Tricolor.

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Nova, Salvador - BA