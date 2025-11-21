Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, Ceará Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal) na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Bahia tenta se recuperar para voltar à zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2026. Ocupando a sétima posição, com 53 pontos, o Tricolor Baiano está a apenas dois pontos do Botafogo, quinto colocado.

Por outro lado, o Vasco também busca reação após sofrer derrotas consecutivas: 2 a 0 para São Paulo e Grêmio, 3 a 0 para o Botafogo e 3 a 1 para o Juventude. Atualmente, o Cruzmaltino fecha a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, em 13º lugar, com 42 pontos. Em caso de derrota poderia colocar a equipe a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Cauan Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

Desfalques

Bahia

Mateo Sanabria está lesionado.

Vasco

Coutinho cumprirá suspensão automática, enquanto Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo estão lesionados.

Quando é?

Data: domingo, 23 de novembro de 2025

domingo, 23 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 26 vitórias, contra 19 do Vasco, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

Classificação

