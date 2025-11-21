+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoBahia
team-logoVasco
Mounique Vilela

Bahia x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (23), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Vasco se enfrentam neste domingo (23), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Rio de Janeiro, Bahia, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, Ceará Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Distrito Federal) na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, com duas derrotas e um empate, o Bahia tenta se recuperar para voltar à zona de classificação direta à fase de grupos da Libertadores de 2026. Ocupando a sétima posição, com 53 pontos, o Tricolor Baiano está a apenas dois pontos do Botafogo, quinto colocado.

Por outro lado, o Vasco também busca reação após sofrer derrotas consecutivas: 2 a 0 para São Paulo e Grêmio, 3 a 0 para o Botafogo e 3 a 1 para o Juventude. Atualmente, o Cruzmaltino fecha a zona de classificação para a Copa Sul-Americana, em 13º lugar, com 42 pontos. Em caso de derrota poderia colocar a equipe a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Erick); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Cauan Barros, Tchê Tchê (Hugo Moura) e Matheus França; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Rayan.

Escalações de Bahia x Vasco

BahiaHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestVAS
96
Ronaldo
13
S. Arias
21
S. Ramos
4
Kanu
46
Luciano Juba
10
E. Ribeiro
26
N. Acevedo
6
Jean Lucas
16
E. Pulga
12
Willian Jose
7
A. Santos
1
Leo Jardim
46
C. Cuesta
30
R. Renan
96
P. Henrique
6
L. Piton
11
A. Gomez
88
C. Barros
25
H. Moura
9
M. Franca
17
N. Moreira
77
Rayan

4-2-3-1

VASAway team crest

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

VAS
-Escalação

Reservas

Técnico

  • F. Diniz

Desfalques

Bahia

Mateo Sanabria está lesionado.

Vasco

Coutinho cumprirá suspensão automática, enquanto Jair, Adson, Benjamín Garré e Paulo Ricardo estão lesionados.

Quando é?

  • Data: domingo, 23 de novembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/10
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

VAS
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
4/10
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

Em 65 jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma 26 vitórias, contra 19 do Vasco, além de 20 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

BAH

Outros

VAS

2

Vitórias

1

Empate

2

Vitórias

7

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

