Bahia x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (1), pela 14ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Bahia e Sport se enfrentam neste domingo (1), às 18h15 (de Brasília), em Pituaçu, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Sport DATA Domingo, 1 de agosto de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Leone Carvalho (GO)

Quarto árbitro: Bruno Pereira (BA)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistente VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca voltar a vencer no Brasileirão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, em Pituaçu. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de quatro derrotas consecutivas na temporada, o Bahia liga o sinal de alerta com a pior sequência de resultados sob o comando do técnico Dado Cavalcanti, enquanto o Sport, vindo de uma vitória e um empate, busca seguir subindo na tabela de classificação para se afastar do risco da zona de rebaixamento.

Para o confronto fora de casa, o Leão não poderá contar com Thiago Neves, com dores na panturrilha, Betinho, com um trauma no joelho, e Marcão e Gustavo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

"Infelizmente perdemos esses dois atletas, os dois não poderão viajar. Thiago com edema na panturrilha e Betinho com um trauma forte no joelho em um treinamento, então também está impedido de viajar conosco. Irão ficar fazendo tratamento intensivo pensando no próximo jogo, com o Bragantino", afirmou Louzer

Provável escalação do Sport: Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; Marcão Silva, José Welison, Thiago Lopes e Gustavo Oliveira; Everaldo e André (Tréllez).

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Nino Paraíba, Conti, Ligger e Juninho Capixaba; Edson, Patrick de Lucca e Thonny Anderson; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.​

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 0 x 1 Sport Brasileirão 20 de julho de 2021 Sport 0 x 0 Ceará Brasileirão 26 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Bragantino Brasileirão 6 de agosto de 2021 19h (de Brasília) Flamengo x Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 3 x 0 Bahia Brasileirão 25 de julho de 2021 Atlético-MG 2 x 0 Bahia Copa do Brasil 28 de julho de 2021

Próximas partidas