Bahia x Retrô: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa do Brasil 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (30), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Retrô se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Amazon Prime, no streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, na última rodada do Brasileirão, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na terceira fase, o Tricolor Baiano eliminou o Paysandu com um placar agregado de 5 a 0.

Por outro lado, o Retrô garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Jequié por 2 a 1 na primeira fase, o Atlético-GO nos pênaltis por 4 a 1 na segunda fase, e o Fortaleza também nos pênaltis, pelo mesmo placar, na terceira fase.

Bahia: Marcos Felipe; Santi Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José.

Retrô: Fabián Volpi; Eduardo Porto (Bruno Peres), Robson, Rayan Ribeiro e João Lucas; Richard Franco, Fabinho; Maycon Douglas, Mike, Rodolfo; Vagner Love.

Desfalques

Bahia

Cauly é tratado como dúvida.

Retrô

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 30 de julho de 2025

quarta-feira, 30 de julho de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, AL

Retrospecto recente

