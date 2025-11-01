Bahia x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e RB Bragantino se enfrentam neste domingo (2), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após a derrota para o São Paulo por 2 a 0, o Bahia volta a campo em busca da recuperação. Em quinto lugar, com 49 pontos, o Tricolor Baiano está a 13 pontos do líder Palmeiras e briga diretamente por uma vaga na Libertadores 2026. Em 30 jogos, registra 14 vitórias, sete empates e nove derrotas.

Por outro lado, o RB Bragantino busca se afastar do risco de rebaixamento. No momento, o Massa Bruta ocupa a 12ª posição, com 36 pontos, cinco a menos que o Vitória, que abre o Z-4.

Bahia: Ronaldo; Arias, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Michel Araújo); Kayky, Tiago (Erick Pulga) e Willian José.

RB Bragantino:

Desfalques

Bahia

Gilberto e Sanabria estão no departamento médico.

RB Bragantino

Jhon Jhon está suspenso, enquanto Eduardo, Bruninho, Vinicinho e Guzmán estão no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 02 de novembro de 2025

domingo, 02 de novembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 32 jogos disputados entre as equipes, o RB Bragantino soma 10 vitórias, contra nove do Bahia, além de 13 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, o tricolor baiano venceu por 3 a 0.

Classificação

Links úteis