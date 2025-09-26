Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

A disputa entre Bahia e Palmeiras é sempre um espetáculo à parte no Brasileirão. Para aumentar ainda mais a emoção, muitos torcedores optam por usar o aplicativo da Betano para apostar nos resultados das partidas. Com o aplicativo, é possível curtir o jogo e acompanhar suas apostas ao vivo, trazendo mais adrenalina para cada lance.

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Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com três derrotas e um empate, o Bahia entra em campo pressionado em busca de recuperação. Em sexto lugar, com 37 pontos, o Tricolor Baiano está a cinco do Mirassol, equipe que fecha o G-4.

O Palmeiras, por sua vez, chega embalado pela classificação para a semifinal da Libertadores, após eliminar o River Plate por 5 a 2 no placar agregado. No Brasileirão, o Verdão segue na disputa pelas primeiras posições. Em terceiro lugar, com 49 pontos, o time de Abel Ferreira está a apenas dois do líder Flamengo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor (Acevedo), Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

Desfalques

Bahia

Jean Lucas foi expulso contra o Vasco e cumprirá suspensão. Já David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo estão machucados.

Palmeiras

Khellven, Paulinho e Vitor Figueiredo estão fora.

Quando é?

Data: domingo, 28 de setembro de 2025

domingo, 28 de setembro de 2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o tricolor baiano venceu por 1 a 0.

Classificação

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