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Brasileirão
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Mounique Vilela

Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Brasileirão
Bahia x Palmeiras
Bahia
Palmeiras

Equipes se enfrentam neste domingo (28), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do canal ge tv no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

A disputa entre Bahia e Palmeiras é sempre um espetáculo à parte no Brasileirão. Para aumentar ainda mais a emoção, muitos torcedores optam por usar o aplicativo da Betano para apostar nos resultados das partidas. Com o aplicativo, é possível curtir o jogo e acompanhar suas apostas ao vivo, trazendo mais adrenalina para cada lance.

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Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há quatro rodadas no Brasileirão, com três derrotas e um empate, o Bahia entra em campo pressionado em busca de recuperação. Em sexto lugar, com 37 pontos, o Tricolor Baiano está a cinco do Mirassol, equipe que fecha o G-4.

O Palmeiras, por sua vez, chega embalado pela classificação para a semifinal da Libertadores, após eliminar o River Plate por 5 a 2 no placar agregado. No Brasileirão, o Verdão segue na disputa pelas primeiras posições. Em terceiro lugar, com 49 pontos, o time de Abel Ferreira está a apenas dois do líder Flamengo.

Copa Libertadores
Junior Barranquilla crest
Junior Barranquilla
ATJ
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
Brasileirão
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Bahia crest
Bahia
BAH

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Rodrigo Nestor (Acevedo), Éverton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

Palmeiras: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Felipe Anderson); Flaco López e Vitor Roque.

Escalações de Bahia x Palmeiras

BahiaHome team crest

4-3-2-1

Formação

4-4-2

Home team crestSEP
96
Ronaldo
3
Gabriel Xavier
2
G. Junior
46
Luciano Juba
21
S. Ramos
10
E. Ribeiro
37
Kayky
11
R. Nestor
23
M. Sanabria
26
N. Acevedo
12
Willian Jose
21
Weverton
4
A. Giay
26
M. Cerqueira
22
J. Piquerez
15
G. Gomez
7
F. Anderson
8
A. Pereira
30
L. Evangelista
32
E. Martinez
42
J. Lopez
9
V. Roque

4-4-2

SEPAway team crest

BAH
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Ceni

SEP
-Escalação

Reservas

Técnico

  • A. Ferreira

Desfalques

Bahia

Jean Lucas foi expulso contra o Vasco e cumprirá suspensão. Já David Duarte, Kanu, Erick Pulga, Caio Alexandre, Erick e João Paulo estão machucados.

Palmeiras

Khellven, Paulinho e Vitor Figueiredo estão fora.

Quando é?

  • Data: domingo, 28 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova - Salvador, BA 

Retrospecto recente

BAH
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

SEP
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/5
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
5/5

Últimos confrontos diretos

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 28 vitórias, contra 11 do Bahia, além de 17 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2025, o tricolor baiano venceu por 1 a 0. 

BAH

Outros

SEP

2

Vitórias

0

Empate

3

Vitórias

3

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

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Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.